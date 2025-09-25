कछुए की चाल से चलता है पाकिस्तान, इंटरनेट स्पीड देख हंस रही दुनिया! भारत से 10 गुना पीछे

India vs Pak Internet Speed Challenge: दुनिया में सभी को तेज इंटरनेट के आम जरूरत बन गई है. जिसके जरिए आसानी से ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क और कॉलेज का काम आदि कर सके. लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इंटरनेट के मामले कितना तेज है. हालिया रिपोर्ट्स में डिटेल्स सामने आई है कि पाक में सबसे तेज इंटरनेट Jazz टेलीकॉम कंपनी का यूज किया जाता है. इसके बाद Zong, ufone और Telenor कंपनियों का चलता है. भारत की तुलना में पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड काफी पीछे है. जिसे जानकर आप हैरान और जोर-जोर से हंसने लगेंगे.

यह भी पढ़ें: VI यूजर्स के लिए टेंशन! कई प्लान में कर दिया ये 'झोल', रिचार्ज से पहले ध्यान से देख लेना ये चीज

पाक में इंटरनेट स्पीड की क्या हालत है?

Add Zee News as a Preferred Source

Ookla की स्पीडटेस्ट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है,जो इंटरनेट स्पीड बताती है. रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से जून 2025 में पाकिस्तान में सबसे तेज इंटरनेट देने वाली कंपनी Jazz है. जिसकी डाउनलोड की एवरेज स्पीड 24.23 Mbps और अपलोड करने की स्पीड 9.13 Mbps थी. स्पीड के मामले में Jazz ने Zong कंपनी को हरा दिया है. इसकी डाउनलोड स्पीड 20.43 Mbps थी.

भारत ने पछाड़ा पाकिस्तान को

भारत के लिए जनवरी से जून 2025 तक की स्पीडटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट फिलहाल जारी नहीं की गई है. लेकिन भारत में जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 तक की इंटरनेट स्पीड ने कमाल की परफॉर्मेस दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उस समय Jio ने देशभर में सबसे तेज स्पीड उपलब्ध कराई थी. इसमें डाउनलोड स्पीड 258.54 Mbps और अपलोड स्पीड 14.54 Mbps थी. यानी भारत की इंटरनेट स्पीड पाक के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करती है.

इंडिया में सबसे हाई-स्पीड इंटरनेट वाला शहर कौन सा?

भारत में इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा तेज राजस्थान की राजधानी जयपुर में थी. जयपुर में डाउनलोड की स्पीड 181.68 Mbps और अपलोड की स्पीड 13.63 Mbps रही थी. देश के टॉप 5 शहरों में जयपुर के बाद अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और सूरत है. भारत की राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में 7वें नंबर पर रही, यहां पर डाउनलोड की स्पीड 108.19 Mbps और अपलोड की स्पीड 6.95 Mbps थी.

यह भी पढ़ें: हो जाओ सावधान! स्कैमर्स ने निकाला लूटने का नया तरीका, 'I’m Not a Robot' पर क्लिक करते ही...

पाकिस्तान का सबसे तेज इंटरनेट वाला शहर

पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड सबसे ज फैसलाबाद में रही. वहां पर डाउनलोडिंग स्पीड 24.45 Mbps और अपलोडिंग स्पीड 8.68 Mbps थी. फैसलाबाद के बाद लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान पाक के टॉप शहरों में से है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद 5वें नंबर पर रही, इस शहर में डाउनलोड स्पीड 19.93 Mbps और अपलोड स्पीड 8.53 Mbps थी.