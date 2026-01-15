इस मामले में चीने से भी आगे निकला भारत! अमेरिका ने थामा हाथ, वजह जानकर ड्रैगन के भी छूट जाएंगे पसीने!

Pax Silica India Entry: दुनिया में बढ़ती टेक्नोलॉजिकल पॉवर को संतुलित करने के लिए बनाए गए नए ग्लोबल टेक ग्रूप Pax Silica में भारत को एंट्री मिल गई है. भारत इस टेक लीडर ग्रुप में एक महीने की देरी से एंट्री किया है. यह कदम रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है तो वहीं भारत की इस देरी से मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. क्या दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत के टेक पावरहाउस बनने की रेस में कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा? या यह देरी किसी सोची-समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है? Pax Silica में भारत की भूमिका अब सिर्फ सदस्यता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति का भी एक सबूत है.

ग्लोबल टेक जगत के मंच पर भारत के लिए डेजा वू यानी एक ही चीज दोबारा होने जैसी स्थिति पैदा हो गई है. अमेरिका के नेतृत्व वाले नए और शक्तिशाली ग्रुप Pax Silica में भारत को एंट्री मिल गई है लेकिन यह एंट्री एक महीने की देरी और काफी कूटनीतिक प्रयासों के बाद मिली है. Pax Silica अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक ऐसी रणनीतिक पहल है जिसका मकसद आने वाले समय में AI और सेमीकंडक्टर मामले में चीन के दबदबे को खत्म करना है. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इसका लक्ष्य एक सेफ सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर चिप मेकिंग और लॉजिस्टिक्स तक सब कुछ शामिल है.

आसान शब्दों में कहें तो जो देश इस ग्रुप में शामिल हैं वे भविष्य की दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर नियम तय करेंगे.

भारत की लेट एंट्री के पीछे का कारण भी जान लीजिए

सबसे हैरानी की बात यह है कि जब दिसंबर में इस ग्रुप की पहली समिट हुई तब इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, इज़राइल, यूके और यूएई शामिल थे, लेकिन इंडिया का नाम इस ग्रुप में नहीं था. दुनिया के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं-

टेक्नोलॉजी का अभाव

जानकारों का मानना है कि भारत को इस ग्रुप में देरी से मिलने के पीछे टेक्नोलॉजी का अभाव सबसे बड़ा कारण है. नीदरलैंड के पास चिप बनाने वाली मशीनें हैं तो वहीं जापान-कोरिया के पास मैन्युफैक्चरिंग है और ऑस्ट्रेलिया के पास खनिज का भंडार है लेकिन भारत के पास अभी कोई ऐसा खास संसाधन या टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसे इस ग्रुप का स्वाभाविक सदस्य बनाया जाए. MSP (Minerals Security Partnership) की तरह ही Pax Silica में भी भारत को शामिल करने के लिए नई दिल्ली को काफी संघर्ष करना पड़ा.

भारत के लिए इसके क्या हैं मायनें

Pax Silica ग्रुप में एक महीने देरी से शामिल किया जाना इस बात का इशारा है कि सिर्फ ' बड़ी मार्केट' होना ही काफी नहीं है. अगर भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक समूहों का हिस्सा बनना है तो उसे अपनी टेबल पर बड़ी टेक्नोलॉजी की चीजें जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग या AI रिसर्च में कुछ नया या अलग करना होगा. हालांकि आने वाले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के इस कदम को बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

