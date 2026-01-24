अश्विनी वैष्णव की इस घोषणा से विदेशी मोबाइल कंपनियां हैरान! जानें क्या है सरकार का 18 महीने वाला प्लान?

Advertisement
Make in India Mobile: मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत अब सिर्फ असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता. बहुत ही जल्द भारत अपने खुद के स्मार्टफोन ब्रांड के साथ इंटरनेशल मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है. केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए हैं कि आने वाले 12 से 18 महीनों के भीतर भारतीय कंपनियां अपने स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च कर सकती हैं.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:48 AM IST
Ashwini Vaishnaw On Upcoming Indian Smartphones: दुनिया के स्मार्टफोन मार्केट में भारत भी अब अपनी मजबूत पहचान बनाने की तैयारी में है. अभी तक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने वाला भारत बहुत ही जल्द अपने खुद के स्मार्टफोन ब्रांड भी लॉन्च करने जा रहा है. ऐसा हम नहीं बल्कि खुद केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है. अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले 12 से 18 महीनों के अन्दर भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड मोबाइल की दुनिया में आ जाएंगे. यह कदम न सिर्फ मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देगा बल्कि भारत को टेक्नोलॉजी के ग्लोबल पावरहाउस के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है. उन्होंने यह बयान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए कहा.

अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम अब पूरी तरह से बेहतर और मजबूत हो गया है. सरकार ने इस दिशा में जरूरी होमवर्क भी कर लिया है. मंत्री ने कहा कि आज भारत के पास एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम है. अब समय आ गया है कि हम अपने खुद के भारतीय मोबाइल ब्रांड मार्केट में लाएं. हमने इसके लिए जो भी तैयारी जरूरी थी वह पूरी कर ली है.

मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हाल ही में सरकार ने मोबाइल फोन बनाने से जुड़े कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कई बड़ी बैठकें की हैं. उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन बनाने के लिए हजारों तरह के पार्ट्स की आवश्यकता होती है. बीते दो दिनों में पूरे इकोसिस्टम के साथ हमारी बड़ी चर्चा हुई है और प्रगति काफी संतोषजनक है. अश्विनी वैष्णव के अनुसार एक साल या ज्यादा से ज्यादा 18 महीने में भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड मार्केट में आ सकते हैं जो न केवल भारत बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाएंगे.

AI पर भी फोकस
WEF 2026 के दौरान अश्विनी वैष्णव ने गूगल डीपमाइंड के CEO को फाउंडर डेमिस हासाबिस और OpenAI के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर क्रिस लेहाने से भी मुलाकात की. जिसके बाद डेमिस हासाबिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट करते हुए लिखा कि मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर खुशी हुई. AI की मानवता के लिए अपार संभावनाओं और भारत की अहम भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने यह भी साफ किया कि वह नई दिल्ली में होने वाली आगामी AI समिट में हिस्सा लेंगे. अश्विनी वैष्णव ने भी OpenAI के क्रिस लेहाने के साथ AI for Global Good पर चर्चा की और भारत की आगामी AI पॉलिसी फ्रेमवर्क में वैश्विक टेक कंपनियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

