भारत में लॉन्च हुआ e-Passport, जानिए कैसे बनवाएं, क्या हैं फायदे और कौन कर सकता है Apply

भारत सरकार ने एयर ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब देश में e-Passport (इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट) की शुरुआत हो चुकी है. यह पारंपरिक पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, तेज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है. इससे न सिर्फ यात्रियों की पहचान की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि इमीग्रेशन प्रक्रिया भी पहले से कहीं ज्यादा आसान और फास्ट हो जाएगी. आने वाले वर्षों में यह भारत के विदेशी यात्रा अनुभव को पूरी तरह बदल देगा.

क्या है e-Passport?

e-Passport दिखने में बिल्कुल साधारण पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके पीछे वाले कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है. इस चिप में पासपोर्ट धारक की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन डेटा और डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित रहते हैं. यह चिप पासपोर्ट पर छपी जानकारी से मेल खाती है, जिससे किसी तरह की फर्जीवाड़ा या छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है. पासपोर्ट के कवर पर एक स्पेशल गोल्ड सिंबल भी दिया गया है, जिससे इसे एयरपोर्ट पर आसानी से पहचाना जा सके. इस चिप के जरिए एयरपोर्ट पर स्कैनिंग और वेरिफिकेशन बहुत तेजी से होता है, जिससे यात्रियों का इंतजार काफी कम हो जाएगा.

कौन कर सकता है e-Passport के लिए आवेदन?

हर भारतीय नागरिक जो सामान्य पासपोर्ट के लिए पात्र है, वह अब e-Passport के लिए भी आवेदन कर सकता है. फिलहाल यह सुविधा देश के कुछ चुनिंदा Passport Seva Kendras (PSK) और Post Office Passport Seva Kendras (POPSK) पर ही शुरू हुई है. इसलिए, आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय में e-Passport की सुविधा शुरू हुई है या नहीं. सरकार इस सुविधा को धीरे-धीरे पूरे देश में विस्तार देने की योजना बना रही है, ताकि नए और पुराने दोनों आवेदक इसका लाभ उठा सकें.

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

e-Passport के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पारंपरिक पासपोर्ट जैसी ही है.

• आवेदक को पहले Passport Seva Portal पर रजिस्टर करना होगा.

• फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना, आवश्यक शुल्क का भुगतान करना और अपॉइंटमेंट बुक करना होगा.

• अपॉइंटमेंट के दिन आवेदक के फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ लिए जाएंगे.

क्या हैं e-Passport के फायदे?

e-Passport के आने से भारत की यात्रा प्रणाली में एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग लगी है. इससे यात्रियों को तेज इमीग्रेशन प्रक्रिया, बेहतर सिक्योरिटी, और ग्लोबल स्तर पर पासपोर्ट की बढ़ी हुई पहचान जैसे कई फायदे मिलेंगे. सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस पासपोर्ट की चिप पहचान की चोरी (Identity Theft) या डुप्लीकेशन को लगभग असंभव बना देती है. इसका मतलब है कि अब भारतीय नागरिकों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होगी.

भविष्य में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?

सरकार e-Passport सेवा को धीरे-धीरे पूरे देश में लागू करने की दिशा में काम कर रही है. आने वाले समय में यह सुविधा सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर केंद्रों पर उपलब्ध होगी. e-Passport भारत के लिए एक डिजिटल यात्रा क्रांति की शुरुआत है. यह न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकों की ग्लोबल मोबिलिटी को भी एक नया आयाम देगा.