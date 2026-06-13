India First Indigenous video AI: क्या आप भी रील्स, यूट्यूब या बिजनेस के लिए वीडियो बनाते हैं या बनाना चाहते हैं और AI टू्ल्स का मदद लेते हैं तो आपको महंगा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. AI टूल्स के महंगे सब्सक्रिप्शन काफी महंगा होता है, जो बजट खराब कर सकता है! लेकिन अब इसी परेशानी का समाधान हो गया है. AI की जंग में भारत ने इंडिया एआई मिशन के तहत, देश का अपना पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल Varya लॉन्च कर दिया है. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहां विदेशी एआई टूल्स हजारों रुपये का सब्सक्रिप्शन प्लान लाते हैं, वहीं भारत का एआई मात्र 48 पैसे प्रति सेकंड के खर्च में हॉलीवुड लेवल के वीडियो जनरेट कर सकता है. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और क्यों यह दुनिया के बाकी एआई से पूरी तरह से अलग है...