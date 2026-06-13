Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /महंगे AI सब्सक्रिप्शन से छुट्टी! भारत ने लॉन्च किया अपना Video AI, सिर्फ 48 पैसेसेकंड में बनेगा प्रोफेशनल वीडियो

महंगे AI सब्सक्रिप्शन से छुट्टी! भारत ने लॉन्च किया अपना Video AI, सिर्फ 48 पैसे/सेकंड में बनेगा प्रोफेशनल वीडियो

Varya AI Video Generator: महंगे AI वीडियो टूल्स के बीच भारत ने अपना खुद का वीडियो जनरेशन AI मॉडल Varya लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह मॉडल सिर्फ 48 पैसे प्रति सेकंड की लागत में वीडियो बना सकता है. खास बात यह है कि इसे भारतीय संस्कृति और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:19 PM IST
महंगे AI सब्सक्रिप्शन से छुट्टी! भारत ने लॉन्च किया अपना Video AI, सिर्फ 48 पैसे/सेकंड में बनेगा प्रोफेशनल वीडियो
Image Credit: सिर्फ 45 सेकंड में बनेगा वीडियो!

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अस्तित्व का संकट या मजबूरी? क्यों क्षेत्रीय दलों को याद आने लगी कांग्रेस?
Sanjay Raut2 min ago
2
Ima pop june 20267 min ago
3
chhattisgarh weather update10 min ago
4
Kalyan Banerjee21 min ago
5
nta cuet pg30 min ago