India First Indigenous video AI: क्या आप भी रील्स, यूट्यूब या बिजनेस के लिए वीडियो बनाते हैं या बनाना चाहते हैं और AI टू्ल्स का मदद लेते हैं तो आपको महंगा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. AI टूल्स के महंगे सब्सक्रिप्शन काफी महंगा होता है, जो बजट खराब कर सकता है! लेकिन अब इसी परेशानी का समाधान हो गया है. AI की जंग में भारत ने इंडिया एआई मिशन के तहत, देश का अपना पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल Varya लॉन्च कर दिया है. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जहां विदेशी एआई टूल्स हजारों रुपये का सब्सक्रिप्शन प्लान लाते हैं, वहीं भारत का एआई मात्र 48 पैसे प्रति सेकंड के खर्च में हॉलीवुड लेवल के वीडियो जनरेट कर सकता है. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और क्यों यह दुनिया के बाकी एआई से पूरी तरह से अलग है...
AI की रेस में भारत अमेरिका, चीन और यूरोप को टक्कर देने की तैयारी कर लिया है. भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के तहत चुनी गई 12 स्टार्टअप्स में से एक Avataar AI ने अपना नया वीडियो जनरेशन एआई मॉडल Varya लॉन्च कर दिया है.
इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य भारतीय यूजर्स के लिए वीडियो क्रिएशन को बहुत तेज, कम कीमत में और निर्देश के एकदम सटीक बनाना है. ज्यादातर AI मॉडल्स भारतीय त्योहारों, पहनावे, खान-पान और वास्तुकला को ठीक-ठीक समझ नहीं पाते हैं, लेकिन Varya को खास तौर पर भारतीय परिवेश और संस्कृति को समझने के लिए ट्रेन किया गया है.
Varya को अलीबाबा के ओपन सोर्स वीडियो जनरेशन मॉडल Wan 2.2 पर तैयार किया गया है. Avataar AI ने मॉडल डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके Wan 2.2 की पॉवर को एक छोटे और सुपरफास्ट वर्जन में समेट दिया है. इससे कंप्यूटिंग पावर की जरूरत कम हो गई है.
जहां Wan 2.2 को एक वीडियो जनरेट करने में 50 स्टेप्स लगते हैं, वहीं Varya मात्र 4 स्टेप्स में ही काम पूरा कर देता है.
Varya को वीडियो बनाने में मात्र 45 सेकंड का समय लगता है, वहीं दूसरे मॉडल 2-3 मिनट तक का समय ले लेते हैं.
कंपनी के इंटरनल बेंचमार्क के अनुसार, इस मॉडल से वीडियो बनाने का खर्च मात्र 48 पैसे प्रति सेकंड आता है, जो दुनिया के दूसरे बड़े वीडियो एआई मॉडल्स के मुकाबले बहुत कम है.
Varya AI को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है. इसके लिए यूजर्स को बस एक प्रॉम्ट देना होगा या फिर कोई इमेज अपलोड करनी होगी. एआई तुरंत उसका वीडियो क्लिप जनरेट कर देगा. यूजर्स चाहें तो आगे नए क्लिप्स जोड़कर इस वीडियो को और बड़ा भी बना सकते हैं.
भारत के AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए Avataar AI इसे एक ओपन-वेट मॉडल के रूप में रिलीज करेगा. इसे भारत सरकार के सेंट्रल रिपॉजिटरी AI Kosh पर उपलब्ध कराया जाएगा. यानी कोई भी डेवलपर इसे खुद होस्ट कर सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है और इसके जरिए अपने नए ऐप्स बना सकता है. कंपनी जल्द ही इसकी टेक्निकल रिपोर्ट और आर्किटेक्चर की जानकारी भी पब्लिश करेगी.