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Hindi Newsटेकअब आसमान से सिर्फ नजर नहीं, फैसले भी लेगा भारत! अंतरिक्ष में बनेगा AI डेटा सेंटर, जानिए क्या होगा इसका फायदा

अब आसमान से सिर्फ नजर नहीं, फैसले भी लेगा भारत! अंतरिक्ष में बनेगा AI डेटा सेंटर, जानिए क्या होगा इसका फायदा

India First Orbital Data Center: भारत अब अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है. अभी तक जहां सैटेलाइट्स के जरिए धरती पर नजर रखी जाती थी, वहीं आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष से ही डेटा प्रोसेसिंग और फैसले लेने की क्षमता विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. भारत का स्वदेशी AI आधारित ऑर्बिटल डेटा सेंटर देश को रियल-टाइम विश्लेषण, तेज फैसले में बड़ी भूमिका निभाएगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 05, 2026, 06:19 AM IST
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अब आसमान से सिर्फ नजर नहीं, फैसले भी लेगा भारत! अंतरिक्ष में बनेगा AI डेटा सेंटर, जानिए क्या होगा इसका फायदा

India First Orbital Data Center: अभी तक हमने यह सुना था कि भारत की नजरें अंतरिक्ष से जमीन की निगरानी करती है, लेकिन अब 'दिमाग' भी अंतरिक्ष में ही काम करेगा.  भारतीय एआई स्टार्टअप Sarvam और स्पेस-टेक कंपनी Pixxel ने एक बड़ी साझेदारी की घोषणा की है. इस साझेदारी के तहत भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर यानी अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाएगा. भारत का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियां जैसे मेटा और गूगल स्पसे के जरिए अपनी एआई क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. 

क्या है यह ऑर्बिटल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट?

ज्यादातर अंतरिक्ष सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से डेटा या तस्वीरें खींचकर जमीन पर भेजते हैं, यहां उन डेटा और तस्वीरों का प्रोसेस किया जाता है. इसमें घंटों का समय लग जाता है. लेकिन Sarvam और Pixxel की प्लानिंग के मुताबिक, 200 किलोग्राम श्रेणी का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसमें डेटा सेंटर-ग्रेड GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगे होंगे. इसका मतलब है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसे जमीन पर भेजने की जरूरत नहीं होगी. एआई मॉडल्स अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट के भीतर ही डेटा का प्रोसेस किया जाएगा और तुरंत परिणाम धरती पर भेजा जाएगा.

रियल-टाइम में मिलेंगी सटीक जानकारियां

इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा इसकी रफ्तार होगी. वर्तमान में सैटेलाइट तस्वीरों के प्रोसेस में काफी समय लग जाता है. लेकिन इस ऑर्बिटल डेटा सेंटर की मदद से-

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जंगलों की आग पता लगाने में मदद मिलेगी. सैटेलाइट ऊपर से गुजरते समय तुरंत आग की पहचान कर चेतावनी दे सकेगा.

फसलों में लगने वाले रोगों का पता रियल-टाइम में लगाया जा सकेगा.

गैस या तेल पाइपलाइनों में होने वाले रिसाव को तुरंत ट्रैक कर कंट्रोल किया जा सकेगा.

दूसरे देशों पर निर्भरता होगी खत्म

इस योजना को लेकर Sarvam ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि इस स्पेश मिशन का उद्देश्य भारत को एआई के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है. अभी तक एआई ट्रेनिंग के लिए भारत को दूसरे देशों के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड होना पड़ता है. लेकिन इस सैटेलाइट के जरिए ट्रेनिंग और इन्फरेंस दोनों ही अंतरिक्ष में होंगे, जिससे भारत का अपना एक सुरक्षित और स्वतंत्र डेटा नेटवर्क तैयार हो जाएगा.

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लेकिन आसान नहीं है राह

स्पेस का यह मिशन जितना रोमांचक है, उतना ही मुश्किल भी. अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में हाई-एंड GPUs को ठंडा रखना और उन्हें पर्याप्त बिजली देना एक बड़ी समस्या हो सकती है. Sarvam और Pixxel कंपनी का टारगेट है कि इस सैटेलाइट को 2026 की चौथी तिमाही तक लॉन्च कर दिया जाएगा. अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अंतरिक्ष में अपनी इंटेलिजेंस मौजूद है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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