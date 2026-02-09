Advertisement
मलेशिया में UPI LIVE होने की उलटी गिनती! भारतीयों के लिए क्या बदलेगा, कब से बिना कैश चलेगा काम?

भारत और मलेशिया के बीच डिजिटल क्रांति पर एक बड़ा समझौता हुआ है. अब NPCI और मलेशिया के PayNet के बीच हुए इस करार से दोनों देशों में UPI के जरिए पेमेंट करना आसान और सस्ता हो जाएगा. इससे न केवल पर्यटकों को फायदा होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे भेजने की लागत भी काफी घट जाएगी.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:45 AM IST
भारत की डिजिटल क्रांति अब तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में फैल रही है. सिंगापुर, यूएई और फ्रांस के बाद अब दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे प्रमुख देश मलेशिया में भी भारत के यूपीआई (UPI) को अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है. भारत और मलेशिया की सरकारों ने डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ऐसे अगर आप इस साल मलेशिया की गलियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान ऐलान कर दिया है कि भारत का पेमेंट सिस्टम UPI अब जल्द ही मलेशिया में पूरी तरह लाइव होने जा रहा है. 

NPCI और PayNet के बीच हुआ करार
भारत सरकार और मलेशिया के बीच हुए इस समझौते के बाद अब आप वहां पर भी अपने मोबाइल ऐप से सीधे स्कैन कर पेमेंट कर सकेंगे. इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की अंतरराष्ट्रीय इकाई और मलेशिया की पेमेंट नेटवर्क PayNet के बीच ऐतिहासिक करार हो चुका है. इस समझौते के तहत, भारत का UPI और मलेशिया का राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे. इसका सीधा मतलब है कि अब भारतीयों को मलेशिया यात्रा के दौरान कैश के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.

क्या बदलेगा भारतीयों के लिए?
मलेशिया और भारत के बीच हुए इस समझौते के बाद आपकी विदेश यात्रा का अंदाज पूरी तरह बदल जाएगा. अब आपको जेब में मलेशियन रिंगिट के नोट भरकर चलने की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ जब आप क्रेडिट कार्ड से विदेश में पेमेंट करते हैं, तो बैंक 3-5% तक फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लेते हैं. यूपीआई के जरिए यह खर्च लगभग न के बराबर होगा. अब आपको उसी समय का लाइव एक्सचेंज रेट मिलेगा, जिससे फ्रॉड की गुंजाइश खत्म हो जाएगी. मलेशिया में रहने वाले लाखों भारतीय अब एक क्लिक पर अपने घर पैसे (Remittance) भेज सकेंगे, वो भी बहुत कम फीस में.

कब से बिना कैश चलेगा काम?
पीएम मोदी के ऐलान के बाद यह टेक्नोलॉजी बहुत जल्द शुरू होने वाली है. सूत्रों के अनुसार, अगले 2 से 3 महीनों के भीतर इसका कमर्शियल रोल आउट शुरू हो सकता है. सबसे पहले इसका ट्रायल कुछ मर्चेंट्स और बड़े स्टोर्स पर किया जाएगा. 

कैसे काम करेगा?
मलेशिया में भी upi वैसे ही काम करेगी जैसे आप भारत में गूगल पे (Google Pay),फोनपे (PhonePe) या पेटीएम (Paytm) इस्तेमाल करते हैं. आने वाले समय में वैसे ही आप वहां भी कर पाएंगे. बस आपको अपने ऐप में 'International UPI' फीचर को एक्टिवेट करना होगा. 

ये देश भी हैं कतार में
भारत का यूपीआई अब सिर्फ भारत देश तक सीमित नहीं रहा हैं. मलेशिया से पहले सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, भूटान, नेपाल, मॉरीशस और श्रीलंका जैसे देश इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं. भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि रुपया और भारत का डिजिटल नेटवर्क विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएं. मलेशिया के साथ यह साझेदारी इसी डिजिटल डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. 

