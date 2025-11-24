Truecaller भूल जाइए... कॉल आते ही दिखेगा Aadhaar कार्ड वाला नाम! जानिए क्या है CNAP, जिसे मोदी सरकार ने दिखाई हरी झंडी

भारत सरकार ने एक नया सिस्टम टेस्ट करना शुरू किया है, जिसका नाम है CNAP (Calling Name Presentation). इसका काम बिल्कुल Truecaller जैसा है, लेकिन फर्क यह है कि यह एक सरकारी वेरिफाइड और भरोसेमंद कॉलर आईडी सिस्टम है. CNAP आपके फोन पर आने वाली कॉल का वह नाम दिखाता है जो Aadhaar पर रजिस्टर्ड है. यानी अब किसी कॉल करने वाले की असली पहचान आपके फोन पर तुरंत दिख सकती है, चाहे आपने नंबर सेव न किया हो.

फोन पर दो नाम क्यों दिखाई दे रहे हैं?

अगर हाल ही में आपके फोन पर किसी अनजान कॉल के दौरान ऐसे नाम दिखे हैं जिन्हें आपने कभी सेव नहीं किया, तो यह कोई गलती या बग नहीं है. असल में यह CNAP सिस्टम का टेस्टिंग फेज है. जैसे ही कोई कॉल आती है, सबसे पहले फोन उस नंबर से जुड़ा Aadhaar वाला असली नाम दिखाता है. कुछ पल बाद यह नाम बदलकर वही दिखता है जो आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर रखा है. इसलिए यूजर पहले सरकारी वेरिफाइड पहचान देखेंगे और फिर अपना सेव किया हुआ नाम.

अभी ऐसा क्यों हो रहा है?

सरकार ने पिछले महीने CNAP पोर्टल को मंजूरी दी थी. इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने इसे एक्टिवेट करना शुरू कर दिया ताकि कॉलर आईडी ज्यादा सटीक और विश्वसनीय हो. इसका मकसद काफी साफ है—

स्पैम कॉल को कम करना, फ्रॉड रोकना, और अंजान नंबरों से आने वाली कॉल में भरोसा बढ़ाना.

पहले जब कोई अनसेव्ड नंबर स्क्रीन पर आता था, तो यह पता लगाना मुश्किल होता था कि कॉल कौन कर रहा है. कई लोग Truecaller जैसी ऐप्स का सहारा लेते थे, लेकिन वहां भी जानकारियाँ यूजर्स के डेटा पर निर्भर होती थीं और 100% भरोसेमंद नहीं होती थीं. CNAP इस समस्या को खत्म करता है क्योंकि यह सीधे SIM रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सरकारी जानकारी दिखाता है.

आपके सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स पर भी असर

यह सिस्टम सिर्फ अनजान नंबरों पर ही काम नहीं करता. अगर आपने अपनी मां को “Mom”, ऑफिस वाले नंबर को “Office” या किसी प्लंबर को “Plumber” नाम से सेव किया है, तब भी कॉल आने पर सबसे पहले Aadhaar में दर्ज असली नाम दिखेगा और उसके बाद आपका सेव किया हुआ नाम. यह भारत में कॉलर आईडी की कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव है.

प्राइवेसी और सही जानकारी को लेकर सवाल

CNAP की शुरुआत के साथ ही कुछ सवाल भी उठ रहे हैं-

- क्या Aadhaar वाला नाम हमेशा सही दिखेगा?

- अगर किसी का नाम बदल गया है तो क्या अपडेट आसानी से होगा?

- क्या हर किसी का असली नाम दिखाना सुरक्षित है?

इन मुद्दों पर आगे और चर्चा होने की उम्मीद है जैसे-जैसे सिस्टम देशभर में लागू होता जाएगा.

यूजर के लिए इसका महत्व

फिलहाल CNAP का मुख्य उद्देश्य है- कॉल उठाने से पहले लोगों को सही पहचान मिले, फ्रॉड और स्कैम कम हों और अंजान कॉल्स से डर या भ्रम दूर हो. जैसे-जैसे टेलीकॉम कंपनियां पूरे देश में CNAP को एक्टिवेट कर रही हैं, आपके फोन पर और भी ज्यादा नंबरों के वेरिफाइड नाम दिखाई देने लगेंगे. इससे कॉल उठाने का अनुभव पहले से ज्यादा साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगा.

भारत में कॉलर आईडी का नया भविष्य

CNAP का टेस्टिंग फेज शुरू हो चुका है और यह पूरे देश में कॉलर पहचान को एक बिल्कुल नए तरीके से बदल रहा है. अब कॉल उठाते ही आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले एक सरकारी वेरिफाइड नाम दिखाई देगा, जो कॉलर आईडी की दुनिया में भारत के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है.