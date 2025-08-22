AI Superpower Ranking 2025: फफक-फफकर रोएगा चीन और भारतीय करेंगे डांस! जानिए कौन सा देश है AI का 'खलीफा', आ गई List

Artificial Intelligence आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है. हर देश कोशिश कर रहा है कि वह इस क्षेत्र में नंबर-1 बने. इसी बीच अमेरिका की Technology Resource Group (TRG) ने AI Superpower Ranking 2025 जारी की है. इस रिपोर्ट में दुनिया के उन देशों को रैंक किया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे मजबूत माने जाते हैं. सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है.

किस देश ने मारी बाजी?

AI Superpower Ranking 2025 के मुताबिक, अमेरिका इस लिस्ट में नंबर-1 पर है. वहीं UAE (संयुक्त अरब अमीरात) ने दूसरा स्थान हासिल किया है और सऊदी अरब तीसरे नंबर पर है. एशियाई देश दक्षिण कोरिया चौथे और फ्रांस पांचवें नंबर पर है. भारत की बात करें तो यह छठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि चीन को सातवें स्थान पर धकेल दिया है. चीन के बाद ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देश इस लिस्ट में शामिल हैं.

भारत बनाम चीन – किसके पास कितनी ताकत?

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के पास 39.7 मिलियन H100-equivalent मेगाबाइट्स कंप्यूटिंग पावर और 19,800 मेगावॉट पावर कैपेसिटी है, जो सबसे ज्यादा है. भारत की ताकत देखें तो हमारे पास 1.2 मिलियन मेगाबाइट्स कंप्यूटिंग पावर और 1,100 मेगावॉट क्षमता है. यह भले अमेरिका से बहुत कम है, लेकिन चीन से कहीं ज्यादा है. चीन के पास सिर्फ 400,000 मेगाबाइट्स कंप्यूटिंग पावर और 289 मेगावॉट क्षमता है. यानी भारत ने AI के मामले में चीन को बड़े अंतर से पछाड़ दिया है.

यह रैंकिंग कैसे तय होती है?

TRG ने इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा है:

• किसी देश की AI सुपरकंप्यूटिंग क्षमता

• वहां मौजूद AI कंपनियों और कर्मचारियों की संख्या

• सरकार की AI अपनाने की तैयारी और नीतियां

इन सब आधारों पर तय किया गया है कि कौन सा देश AI सुपरपावर बनने की राह में कितनी दूर है.

भारत के लिए क्यों है यह बड़ी उपलब्धि?

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल इकॉनॉमी है. सरकार लगातार AI को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है. नई स्टार्टअप कंपनियां, बड़े-बड़े टेक प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं इस सेक्टर को और मजबूत कर रही हैं. चीन लंबे समय से टेक्नोलॉजी में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत अब AI की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

FAQs

Q1: AI Superpower Ranking 2025 किसने जारी की?

Ans: यह रैंकिंग अमेरिका की Technology Resource Group (TRG) ने जारी की है.

Q2: इस रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है?

Ans: भारत छठे स्थान पर है.

Q3: चीन किस स्थान पर है और क्यों चर्चा में है?

Ans: चीन सातवें स्थान पर है और खास बात यह है कि भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है.

Q4: कौन सा देश इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है?

Ans: अमेरिका AI सुपरपावर रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर है.

Q5: इस रैंकिंग को तय करने का आधार क्या है?

Ans: किसी देश की AI सुपरकंप्यूटिंग क्षमता, कंपनियों और कर्मचारियों की संख्या, और सरकारी नीतियां.