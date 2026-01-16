Advertisement
Amazon-Flipkart की टेंशन बढ़ी! अब आपके घर 'सरकारी डाकिया' लाएगा ऑनलाइन सामान; इंडिया पोस्ट का बड़ा धमाका

डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने Open Network for Digital Commerce यानी ONDC प्लेटफॉर्म पर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम शुरू कर दिया है. इस डिजिटल सफर में एक बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई, जब India Post ने ONDC पर किया गया अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:13 AM IST
भारत सरकार का डाक विभाग यानी India Post अब सिर्फ चिट्ठियों और पार्सल तक सीमित नहीं रहा. अब India Post ने ई-कॉमर्स की दुनिया में भी कदम रख दिया है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने Open Network for Digital Commerce यानी ONDC प्लेटफॉर्म पर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम शुरू कर दिया है. इस डिजिटल सफर में एक बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई, जब India Post ने ONDC पर किया गया अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया.

ONDC से मिला पहला ऑनलाइन ऑर्डर
India Post को ONDC प्लेटफॉर्म से पहला ऑर्डर 13 जनवरी 2026 को मिला था. यह ऑर्डर UdyamWell नाम की पहल के जरिए बुक किया गया, जो ONDC से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म है. UdyamWell का मकसद भारतीय उद्यमियों को सपोर्ट करना है, खासतौर पर कारीगरों, किसानों और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले छोटे कारोबारियों को. इस पहल के जरिए उन्हें डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

15 जनवरी को हुई पहली सफल डिलीवरी
डाक विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 13 जनवरी 2026 को ONDC के जरिए पहला ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया गया था और 15 जनवरी 2026 को उस पार्सल की सफलतापूर्वक डिलीवरी भी कर दी गई. यह डिलीवरी India Post ने लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर यानी LSP की भूमिका में की. यह उपलब्धि India Post के लिए डिजिटल कॉमर्स की दिशा में एक अहम मील का पत्थर मानी जा रही है.

अब विक्रेता India Post को चुन सकेंगे लॉजिस्टिक्स पार्टनर
ONDC के साथ इंटीग्रेशन के बाद अब ONDC-enabled buyer apps का इस्तेमाल करने वाले विक्रेता अपने पार्सल की पिकअप, बुकिंग, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी के लिए India Post को चुन सकते हैं. India Post का देशभर में फैला हुआ नेटवर्क छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच रखता है, जिससे ऑनलाइन कारोबार करने वाले सेलर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है.

‘Click and Book’ मॉडल में शुरू हुई सर्विस
फिलहाल ONDC प्लेटफॉर्म पर India Post की सेवाएं “Click and Book” मॉडल के तहत शुरू की गई हैं. इस मॉडल में विक्रेता डिजिटल तरीके से पिकअप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं और लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में India Post को सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद पार्सल सीधे विक्रेता के परिसर से कलेक्ट किया जाता है.

कैसे काम करता है Click and Book सिस्टम
Click and Book मॉडल के तहत पार्सल की पिकअप के समय ही डाक शुल्क लिया जाता है. इसके बाद पार्सल को India Post के टेक्नोलॉजी-आधारित लॉजिस्टिक्स सिस्टम में शामिल किया जाता है. यहां से पार्सल की ट्रैकिंग, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी पूरी तरह डिजिटल सिस्टम के जरिए की जाती है, जिससे ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों को पारदर्शिता मिलती है.

ONDC से कैसे करें ऑनलाइन खरीदारी
अगर आप ONDC प्लेटफॉर्म से खरीदारी करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया भी काफी आसान है. इसके लिए आपको ONDC की वेबसाइट पर जाना होता है, वहां अपनी जरूरत के प्रोडक्ट की कैटेगरी चुननी होती है और किसी buyer app को सेलेक्ट करना होता है. इसके बाद आप उस कैटेगरी में मौजूद सेलर्स, स्टोर्स या रेस्टोरेंट्स को देख सकते हैं. पसंद का सामान कार्ट में जोड़कर पेमेंट पूरा करने के बाद ऑर्डर को ऐप के जरिए ट्रैक किया जा सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

