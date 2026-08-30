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5G नेटवर्क की बड़ी परेशानी होगी दूर... सरकार ने बदले रेडिएशन नियम, अब बंद कमरे में भी नहीं अटकेगा इंटरनेट!

कमजोर सिग्नल और स्लो इंटरनेट जैसी समस्या से परेशान 5G यूजर्स को जल्दी ही राहत मिलने वाली है. सरकार ने टॉवर रेडिएशन नियमों में बड़ी छूट दी है, जिससे सिग्नल की रेंज लगभग दोगुनी हो जाएगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 30, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:50 PM IST
5G नेटवर्क की बड़ी परेशानी होगी दूर... सरकार ने बदले रेडिएशन नियम, अब बंद कमरे में भी नहीं अटकेगा इंटरनेट!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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5G नेटवर्क की बड़ी परेशानी होगी दूर..सरकार ने बदले रेडिएशन नियम, अब दोगुनी होगी रेंज
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