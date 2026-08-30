/5G नेटवर्क की बड़ी परेशानी होगी दूर... सरकार ने बदले रेडिएशन नियम, अब बंद कमरे में भी नहीं अटकेगा इंटरनेट!

क्या आप भी 5G इस्तेमाल करते समय कभी कभी कमजोर नेटवर्क जैसी समस्या का सामना करते हैं? जवाब अगर हां है, तो बहुत ही जल्द यह परेशानी दूर होने वाली है. देशभर में 5G की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रही नेटवर्क कवरेज की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. 5G नेटवर्क को लेकर यूजर्स को एक समस्या का सामना करना पड़ता है, टॉवर से ज्यादा दूरी होने पर सिग्नल कमजोर होने लगते हैं, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को हर कुछ मीटर पर टावर लगाने पड़ रहे थे. अब सरकार ने सालों पुराने सख्त रेडिएशन नियमों में बड़ी ढील दे दी है, जिससे सिग्नल की रेंज सीधे दोगुनी हो जाएगी.