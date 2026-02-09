भारत के Sarvam AI ने दुनिया को चौंकाया! पीछे छूट गए ChatGPT और Google, अब खत्म होगा विदेशी AI का दबदबा?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अब तक अमेरिका और चीन का दबदबा हुआ करता था. लेकिन अब भारत ने भी इस मार्केट में अपनी पहचान बना ली है. बेंगलुरु में बेस्ड भारतीय स्टार्टअप सर्वम एआई (Sarvam AI) ऐसे करने वाली पहली भारतीय कंपनी बना गईं हैं. Sarvam AI ने गूगल (Google Gemini) और चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे बड़े जायंट को पीछे छोड़ दिया है. भारतीय भाषाओं को समझने और उनके कागजों को पढ़ने के मामले में Sarvam AI का नया मॉडल दुनिया में सबसे सटीक साबित हुआ है. अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है.

भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार टेक्नोलॉजी

Sarvam AI को इस सोच के साथ बनाया गया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली भाषाएं,कागज और बोलचाल बाकी देशों से अलग हैं. यही वजह है कि इसका पूरा फोकस हिंदी समेत दूसरी भारतीय भाषाओं पर रहा है. नतीजा यह हुआ कि जहां विदेशी AI मॉडल कई बार भारतीय कॉनटेक्स में चूक जाते हैं, वहीं Sarvam AI ज्यादा सटीक और आराम से जवाब देता है. हाल ही मे कंपनी ने दो खास टूल सर्वम विजन (Sarvam Vision) और बुलबुल V3 (Bulbul V3) लॉन्च किए हैं. सर्वम विजन एक ओसीआर (OCR) टूल है, जो कागजों या फोटोंज पर लिखे टेक्स्ट को डिजिटल भाषा में बदलता है.

यह भी पढ़ें:- टेक वर्ल्ड में फिर छाया मातम! डॉर्सी के एक ईमेल से मचा हड़कंप, 1100 कर्मचारियों...

Add Zee News as a Preferred Source

आंकड़ों में समझिये कैसे बना नंबर-1

कंपनी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, सर्वम विजन ने 'olmOCR-Bench' पर 84.3 प्रतिशत का स्कोर हासिल किया है. यह स्कोर गूगल जेमिनी और डीपसीक जैसे मॉडल्स से काफी ज्यादा है. वहीं, हार्ड दस्तावेजों और टेक्नोलॉजी टेबल्स को समझने के टेस्ट (OmniDocBench v1.5) में इसने 93.28 प्रतिशत का शानदार स्कोर बनाया है. अक्सर देखा जाता है कि विदेशी AI मॉडल भारतीय भाषाओं के हार्ड फोंट और लिखावट को समझने में अटक जाते हैं, लेकिन सर्वम एआई ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है.

भारतीय भाषाओं में इंसान जैसी आवाज

Sarvam AI ने टेक्स्ट को आवाज में बदलने की टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा काम किया है. इसकी आवाज सुनने में बनावटी नहीं लगती, बल्कि यह काफी हद तक इंसान जैसी महसूस होती है. हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी जैसी कई भाषाओं में यह सिस्टम साफ और नेचुरल ढंग से बोल पाता है. इससे कॉल सेंटर, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑडियो न्यूज और सरकारी हेल्पलाइन जैसी सेवाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है.

क्यों खास है Sarvam AI?

इस AI की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसको भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसकी भाषा बोलने का स्टाईल और शब्दों का इस्तेमाल हर एक चीज भारत के अनुसार ही है. यही कारण है कि आम लोगों के लिए इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी छोटे शहरों और गांवों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने में मदद कर सकती है.

दुनिया में बनी पहचान

Sarvam AI की सफलता के बाद यह साफ हो गया है कि भारत अब सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहा. अब यहां ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है, जो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकती है. कई अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट ने भी माना है कि लोकल जरूरतों को समझने वाले AI मॉडल आने वाले समय में ज्यादा कारगर साबित होंगे.

आम आदमी के लिए क्या है खास?

इसका सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग, सरकारी काम और शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है. अब पुरानी फाइलों या हाथ से लिखे कगजातों और लोकल भाषाओं के रिकॉर्ड्स को AI के जरिए तुरंत डिजिटल किया जा सकेगा. भारत का Sarvam AI विदेशी मॉडल्स के मुकाबले काफी सस्ता भी है. जिससे भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है.

यह भी पढ़ें:- सावधान! कहीं कोई और तो नहीं पढ़ रहा आपके Gmail और WhatsApp? ऐसे चेक करें अपना Google