Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /आखिर क्या है रूट सर्वर? जिसको लेकर भारत ने ICANN से की बड़ी मांग; खत्म होगी अमेरिका पर निर्भरता

आखिर क्या है रूट सर्वर? जिसको लेकर भारत ने ICANN से की बड़ी मांग; खत्म होगी अमेरिका पर निर्भरता

India Internet Root Server: भारत इंटरनेट सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार ने वैश्विक संस्था ICANN के सामने देश में मेन रूट सर्वर बनाने की मांग रखी है, जिससे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा सुरक्षित होगा और साइबर हमलों का खतरा कम होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 23, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:44 AM IST
आखिर क्या है रूट सर्वर? जिसको लेकर भारत ने ICANN से की बड़ी मांग; खत्म होगी अमेरिका पर निर्भरता

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
री-इवैल्यूएशन के बाद क्या होगा अगला कदम? CBSE ने जारी किए नए नियम, छात्रों को मिला
CBSE Re-Evaluation Rules52 min ago
2
iran59 min ago
3
paragliding pilot1 hr ago
4
EL Nino Impact1 hr ago
5
Navpancham Rajyog 20261 hr ago