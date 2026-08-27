/चिप संकट के बीच भारत की बड़ी तैयारी! 40nm से सीधे 3nm पर नजर, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का मास्टरप्लान

कार से लेकर स्मार्टफोन और AI सुपरकंप्यूटर तक आज तक जगह एडवांस्ड चिप की मांग है. ज्यादा मांग और कम सप्लाई के कारण आज पूरी दुनिया गंभीर ग्लोबल चिप संकट जैसी समस्या हो गई है. ताइवान और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल सप्लाई पर बड़ा असर डाला है. ऐसे में भारत ने दुनिया को इस संकट से उबारने और खुद को चिप मैन्युफैक्चरिंग का नया ग्लोबल हब बनाने के लिए सबसे बड़ा मास्टरप्लान पेश कर दिया है. IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत अगले 8 सालों के अंदर दुनिया की सबसे तेज 7nm से 3nm की एडवांस्ड चिप तकनीक हासिल कर लेगा.
यह पहला मौका है जब किसी भारतीय कैबिनेट मंत्री ने अपने विचार शेयर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Substack पर एक पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में उन्होंने भारत में सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग को स्थापित करने के प्रयासों का पूरा ब्योरा दिया है.
केंद्रीय मंत्री ने अपने पोस्ट में बताया कि अभी में भारत के पास 40nm स्तर की चिप बनाने की क्षमता है. अब सरकार का लक्ष्य एक स्पष्ट रणनीति बनाकर अगले 8 सालों में 7nm से 3nm जैसी एडवांस्ड नोड तकनीक हासिल करना है.
अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि एडवांस्ड चिप्स बनाने का यह टारगेट भारत के उस बड़े विजन का हिस्सा है, जिसके तहत देश में चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, रिसर्च और टैलेंट का एक पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है.
भारत इस समय अपने Semicon 2.0 चरण से गुजर रहा है. यह 1.275 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी पहल है, जिसका मकसद सिर्फ चिप फैक्ट्रियां लगाना ही नहीं, बल्कि चिप डिजाइनिंग, डिवाइस, कच्चा माल, एडवांस्ड पैकेजिंग और रिसर्च को सपोर्ट करना भी है.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन PSMC से मिलकर गुजरात के धोरेला में करीब 91,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्ट से भारत की पहली वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटी यानी चिप फैक्ट्री बना रहे हैं.
चिप असेंबली और टेस्टिंग के सेक्टर में भी काम तेजी से शुरू हो गया है. अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ने गुजरात के साणंद में अपनी फैसिलिटी खोली है, जहां से लाखों चिप्स की असेंबली और टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है और आने वाले सालों में इसका प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा.
7nm से 3nm की तकनीक तक पहुंचना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है. इसके लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च, एडवांस मैन्युफैक्टरिंग पॉवर और कुशल इंजीनियर्स की जरूरत होगी. IT मंत्री ने बताया कि इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार आने वाले सालों में 1 लाख चिप-डिजाइन इंजीनियर्स को तैयार करने की योजना पर काम कर रही है.
अश्विनी वैष्णव ने अपने पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि भारत चिप बनाने में काफी पीछे क्यों रह गया. उन्होंने लिखा कि 1960 और 70 के दशक में पिछली सरकारों की गलतियों के कारण भारत ने कई मौके गंवाए. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जैसी कंपनी भारत में अपना प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन तब भारत के हाथ से वह मौका निकल गया था.
फिलहाल सरकार का प्राथमिक ध्यान देश में बुनियादी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने और इसके आसपास के इकोसिस्टम को पूरी तरह विकसित करने पर है.