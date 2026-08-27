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चिप संकट के बीच भारत की बड़ी तैयारी! 40nm से सीधे 3nm पर नजर, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का मास्टरप्लान

दुनियाभर में चिप संकट के बीच भारत ने सेमीकंडक्टर का नया ग्लोबल हब बनने का मास्टरप्लान तैयार कर लिया है. IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत 8 सालों में 40nm से 3nm तकनीक हासिल करेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 27, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:05 PM IST
चिप संकट के बीच भारत की बड़ी तैयारी! 40nm से सीधे 3nm पर नजर, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का मास्टरप्लान
Image Credit: चिप संकट के बीच भारत की बड़ी तैयारी

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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