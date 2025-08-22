AI Olympiad 2025: AI-AI चिल्ला रहे थे चीन-अमेरिका... पीछे से चिमटी नोचते हुए आगे निकला भारत! खत्म की सारी हेकड़ी

Trending Photos
International Olympiad in AI: भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में इतिहास रच दिया है. इंटरनेशनल ओलंपियाड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (IOAI) में पहली बार हिस्सा लेते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 63 देशों में तीसरा स्थान हासिल किया. भारत ने यहां अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ते हुए यह सफलता पाई.
भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन
बीजिंग, चीन में आयोजित इस ओलंपियाड में भारत की दो टीमों (कुल आठ छात्रों) ने भाग लिया. प्रतियोगिता में भारत ने तीन गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबको चौंका दिया.
• गोल्ड मेडल विजेता: अर्जुन त्यागी, रौमक दास और सोहम सेन
• सिल्वर मेडल विजेता: रायन बनर्जी और समिक गोयल
• ब्रॉन्ज मेडल विजेता: हिमनीश सोम्पल्ले
• ऑनरेबल मेंशन: ईशान गंगवानी
• टीम में शामिल: सव्यसाची सिंह
इस तरह भारतीय टीम ने न सिर्फ मेडल जीते बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत के युवा AI और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों में भी अव्वल हैं.
अन्य देशों का प्रदर्शन
इस प्रतियोगिता में 310 छात्रों ने 63 देशों से हिस्सा लिया.
• पहला स्थान – रूस
• दूसरा स्थान – पोलैंड
• तीसरा स्थान – भारत
दुनिया की दो बड़ी ताकतें – चीन 11वें और अमेरिका 12वें स्थान पर रहीं. यह भारत के लिए गर्व की बात है कि उसने इन दोनों देशों को पीछे छोड़ दिया.
प्रतियोगिता में क्या-क्या हुआ?
ओलंपियाड में प्रतिभागियों को AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कई विषयों पर परखा गया. इसमें शामिल थे –
• मशीन लर्निंग (ML)
• कंप्यूटर विज़न
• नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP)
• रोबोटिक्स और AI इंटीग्रेशन
भारतीय छात्रों ने इन सभी चुनौतियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया.
भारत की टीम कैसे चुनी गई?
IOAI के लिए भारतीय टीम का चयन India AI Olympiad नामक पांच-स्टेज नेशनल प्रोग्राम से हुआ. इसे ACM India और ACM IKDD ने मिलकर आयोजित किया.
इस चयन प्रक्रिया में –
• टेस्टिंग,
• एक्सपर्ट-लेड ट्रेनिंग,
• और IIIT हैदराबाद में एक रेज़िडेंशियल कैंप शामिल था.
इसके बाद फाइनल टीम को चुना गया और गहन प्रशिक्षण दिया गया.
छात्रों के साथ Amazon के AI/ML रिसर्चर्स अभिषेक दिवेकर और विकास रायका टीम लीड के रूप में गए थे.
इस जीत का महत्व
टीम के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले विपुल शाह ने कहा कि ऐसे ओलंपियाड छात्रों के करियर और पढ़ाई में बड़ा योगदान देते हैं.
• कई भारतीय और विदेशी यूनिवर्सिटी अब सीधे एडमिशन में इन्हें मान्यता देती हैं.
• छात्रों को दुबई, अबू धाबी जैसी जगहों की यूनिवर्सिटीज से ऑफर मिल रहे हैं.
• इन्हें बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप और रिसर्च के मौके भी मिलते हैं.
भारत की इस सफलता का श्रेय छात्रों की मेहनत, बेहतरीन ट्रेनिंग और देश की मैथ्स और कंप्यूटिंग ओलंपियाड में मजबूत पकड़ को दिया जा रहा है.
Q1. इंटरनेशनल AI ओलंपियाड में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा?
Ans: भारत ने पहली बार हिस्सा लिया और 63 देशों में तीसरा स्थान पाया.
Q2. भारत ने कितने मेडल जीते?
Ans: भारत ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते.
Q3. कौन से देशों ने टॉप किया?
Ans: रूस पहले और पोलैंड दूसरे स्थान पर रहे.
Q4. इस उपलब्धि का महत्व क्या है?
Ans: इससे भारतीय छात्रों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और बड़ी कंपनियों में एडमिशन और इंटर्नशिप के मौके बढ़ते हैं.