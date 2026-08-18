/सस्ते फोन हुए फेल, 1 लाख वाले मोबाइल की हुई रिकॉर्ड बिक्री! जानिए आखिर क्यों बदल गया भारतीयों का मिजाज

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. साइबरमीडिया रिसर्च (CMR) की Q2 2026 रिपोर्ट ने बाजार के ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया है. एक तरफ जहां महंगे और लग्जरी स्मार्टफोन्स की बिक्री में तूफानी तेजी आई है, वहीं दूसरी तरफ सस्ते और बजट फोन्स की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि देश में फोन्स की बिक्री का क्या हाल है और कौन सा ब्रांड किस पायदान पर खड़ा है.
वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 2026) में भारत का ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट 10% (YoY) घट गया है. ग्राहकों द्वारा सोच-समझकर खर्च करना, कंपोनेंट्स के दाम बढ़ना और फोन की कीमतें बढ़ना इसकी मुख्य वजह है. इसके अलावा लोग अब जल्दी फोन नहीं बदल रहे हैं, जिससे रिप्लेसमेंट साइकिल लंबी हो गई है.
मार्केट में सबसे बड़ा असर बजट सेगमेंट पर पड़ा है. अफोर्डेबल सेगमेंट में 88% और वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट में 30% की भारी गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन ₹25,000 से महंगे फोन्स के प्रीमियम सेगमेंट में 54% की बढ़ोतरी हुई है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा ₹50,000 से ₹1,00,000 वाले सुपर प्रीमियम सेगमेंट का है, जिसमें 72% का जबरदस्त उछाल आया है.
CMR की सीनियर एनालिस्ट मेनका कुमारी के अनुसार, महंगे फोन्स की बिक्री केवल नए फीचर्स या कैमरा की वजह से नहीं बढ़ रही है. Zero-cost EMI, Trade-in ऑफर्स और आसान क्रेडिट की वजह से लोग आसानी से महंगे फोन्स अपग्रेड कर पा रहे हैं. Price-sensitive ग्राहक नए फोन खरीदने में देरी कर रहे हैं, जिससे बाजार दो हिस्सों में बंट गया है.
Q2 2026 में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट के टॉप ब्रांड्स का हाल कुछ ऐसा रहा.
Apple ने 8% मार्केट शेयर हासिल किया. इसमें iPhone 16 सीरीज का योगदान 50% और नए iPhone 17 सीरीज का योगदान 35% रहा. दूसरी तरफ OnePlus ने 28% YoY की शानदार ग्रोथ दर्ज की. OnePlus Nord CE 6 इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बना. हालांकि Transsion (Itel, Tecno, Infinix) की शिपमेंट में 32% की गिरावट आई.
फीचर फोन मार्केट में 2G फोन्स ने 5% YoY की बढ़त बनाई, जिसमें Itel 38% शेयर के साथ नंबर-1 रहा. Lava 30% और HMD 20% पर रहे. वहीं 4G फीचर फोन सेगमेंट में 43% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.
प्रोसेसर मार्केट में MediaTek का राज रहा और इसने 46% मार्केट शेयर पर कब्जा किया. हालांकि ₹25,000 से महंगे प्रीमियम फोन्स में Qualcomm 41% शेयर के साथ आगे रहा.
CMR का अनुमान है कि पूरे साल 2026 में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 10-12% की गिरावट आ सकती है. बढ़ती कीमतों और सतर्क उपभोक्ता सोच के कारण सस्ते स्मार्टफोन्स पर दबाव बना रहेगा, जबकि प्रीमियम फोन्स की मांग बनी रहने की उम्मीद है.