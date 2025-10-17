हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा! पहली 'देसी चिप' ने अमेरिका तक का किया सफर, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बजा देश का डंका

Made in India Chip: भारत की टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर दुनियाभर में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है. गुजरात के साणंद प्लांट से तैयार हुआ फर्स्ट इन इंडिया कमर्शियल मल्टी-चिप मॉड्यूल अब अमेरिका भेज दिया गया है. यह सफलता न केवल भारत की माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता को दिखाती है बल्कि देश को वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है. मेड इन इंडिया चिप को अमेरिका भेजना देश के लिए शानदार उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत में कमर्शियल रूप से मल्टी-चिप मॉड्यूल का निर्माण किया गया है.

भारत ने लगभग 900 इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल कैलिफोर्निया स्थित अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर (एओएस) को भेजे हैं. Kaynes Semicon ने अपने OSAT फैक्ट्री से पहली बार 17 डाइज (IGBTs, कंट्रोलर ICs, FRDs और डायोड्स) को एक साथ जोड़कर एक हाई परफॉर्मेंस IPM5 मॉड्यूल तैयार किया है. यह मॉड्यूल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकेगा. यह भारत की घरेलू क्षमता को दर्शाता है जो अब पावर मॉड्यूल्स की असेंबली के साथ ही साथ टेस्टिंग भी कर सकता है.

अब जान लीजिए क्या है मल्टी-चिप मॉड्यूल

MCM यानी मल्टी-चिप मॉड्यूल एक साथ कई चिप्स को जोड़कर एक छोटा और कॉम्पैक्ट यूनिट तैयार किया जाता है. इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की साइज कम हो जाती है, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप के लिए बहुत जरूरी है. इसे आप एक घर की तरह समझ सकते हैं. जिसमें अलग-अलग कमरे होते हैं किचन, बेडरूम, बाथरूम और हर कमरे का अपना काम होता है. इसी तरह, MCM में अलग-अलग चिप्स होते हैं और हर चिप अपना काम करती है, लेकिन सभी एक ही यूनिट में साथ रहती हैं. MCM का इस्तेमाल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कारों और डेली यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः खुशखबरी! ₹340 वाले प्लान में सीधे डबल डेटा, साथ में रात भर मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट

अमेरिका को भेजी पहली खेप

भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी पॉवर को एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए पहली बार अमेरिका को 900 IPM5 मॉड्यूल भेजे हैं. ये मॉड्यूल अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर कंपनी के जरिए गए हैं और यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 का ही एक हिस्सा हैं. इस कदम से भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भरोसेमंद पार्टनर के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है Kaynes कंपनी के CEO रघु पनिकर का कहना है कि यह सफलता टीम की मेहनत और और क्वालिटी कमिटमेंट का ही परिणाम है.

दुनिया देखेगी भारत का जलवा

देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर और मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की वजह से हासिल हुई है. इस सहयोग से भारत को दुनिया भर के जानकार, सप्लाई चेन सपोर्ट और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मिल सकीं. साणंद फैक्ट्री में अभी 6.3 मिलियन चिप्स प्रतिदिन बनने की क्षमता है, और इसे जनवरी 2026 तक बढ़ाकर 1.5 करोड़ चिप्स प्रतिदिन करने की योजना है.

ये भी पढ़ेंः डिजिटल रोमांस पर लगेगा ताला? AI चैटबॉट से शादी पर बैन लगाएगा ये राज्य