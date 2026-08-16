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गाड़ी की छत से करेगा टेकऑफ, हवा में मंडराकर सीधे दुश्मन पर फटेगा 'दिव्यास्त्र'... भारत के नए ड्रोन का सफल टेस्ट!

भारत ने रक्षा क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए स्वदेशी जेट-पावर्ड कामिकाजी ड्रोन Divyastra Mk3 का सफल टेस्ट किया है. बिना किसी विदेशी पुर्जे के बना यह घातक हथियार दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है. साथ ही DRDO ने ULPGM-V3 मिसाइल टेस्ट कर सैन्य ताकत को नई बुलंदी दी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 16, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:15 PM IST
गाड़ी की छत से करेगा टेकऑफ, हवा में मंडराकर सीधे दुश्मन पर फटेगा 'दिव्यास्त्र'... भारत के नए ड्रोन का सफल टेस्ट!
Image Credit: Divyastra Mk3 का सफल टेस्ट

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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