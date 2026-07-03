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Instagram पर ₹99 में बिक रहा था बच्चों का अश्लील कंटेंट! एक्शन में आई भारत सरकार, जुकरबर्ग की कंपनी को भेजेगी नोटिस

Instagram Child Exploitation Ads: इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित विज्ञापनों के सामने आने के बाद भारत सरकार सख्त हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये विज्ञापन यूजर्स को टेलीग्राम चैनलों तक ले जा रहे थे, जहां अवैध कंटेंट कथित तौर पर ₹99 में बेचा जा रहा था. मेटा को अब नोटिस भेजा जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 03, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:11 PM IST
Instagram पर ₹99 में बिक रहा था बच्चों का अश्लील कंटेंट! एक्शन में आई भारत सरकार, जुकरबर्ग की कंपनी को भेजेगी नोटिस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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