/Instagram पर ₹99 में बिक रहा था बच्चों का अश्लील कंटेंट! एक्शन में आई भारत सरकार, जुकरबर्ग की कंपनी को भेजेगी नोटिस

MeitY Action On Meta: इंटरनेट की दुनिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने भारत सरकार से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक, हर किसी के होश उड़ा दिए हैं. सोशल मीडिया और रील्स के साथ फोटो-वीडियो शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टाग्राम से चौकाने वाला मामला सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक खुलासे में पता चला है कि इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को प्रमोट करने वाले विज्ञापन धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे.
भारत में इंस्टाग्राम विज्ञापनों के जरिए के जरिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को प्रमोट करने का आरोप मेटा के इंस्टाग्राम पर लगा है. इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा के अधिकारियों को समन यानी नोटिस भेजने का फैसला किया है.
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मेटा को समन जारी कर इस पर तुरंत जवाब मांगे. पूरा मामला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आया है. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्लेटफॉर्म पर रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो जैसे कीवर्ड्स वाले पेड विज्ञापन दिखाए जा रहे थे.
सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये ऐड यूजर्स को सीधे टेलीग्राम चैनल्स पर रीडायरेक्ट कर रहे थे, जहां बच्चों से जुड़ा आपत्तिजनक और अवैध कंटेंट ₹99 जैसी मामूली कीमत पर बेचा जा रहा था. इंस्टाग्राम पर कोई भी विज्ञापन उसकी मॉडरेशन प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद ही लाइव होता है, इसलिए कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है.
मेटा के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट ब्रायन बोलैंड ने इस चौंकाने वाले खुलासे पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जानबूझकर यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट दिखाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के लिए अब सेफ्टी से ज्यादा कमर्शियल फायदा मायने रखने लगा है.
विवाद बढ़ने के बाद मेटा ने सफाई देते हुए कहा कि चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन एक घिनौना अपराध है और वे इसके खिलाफ आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं. कंपनी ने कई विज्ञापनों और उन्हें पोस्ट करने वाले अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर दिया है. मेटा ने माना कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वे लगातार इसे सही करने का प्रयास कर रहे हैं. कंपनी ने दावा किया कि संदिग्ध गतिविधियों के कारण उन्होंने केवल 2025 में ही 40 लाख से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक किया था.
इस तरह के मामलों से बचने के लिए भारत में भी तकनीकी स्तर पर तेज प्रयास किए जा रहे हैं. केरल पुलिस अब ऐसे पेडोफाइल और अपराधियों को पकड़ने के लिए Katalyst नाम का एक एडवांस AI टूल का इस्तेमाल कर रही है, जो सोशल मीडिया पर मौजूद भारी-भरकम डिजिटल डेटा को स्कैन कर अपराधियों को तेजी से ट्रैक करता है.