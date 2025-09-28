WhatsApp को टक्कर देने आया भारत का 'स्वदेशी' मैसेजिंग ऐप, नए एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे ढेरों एडवांस फीचर्स

Arattai App: भारत लगातार मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है. इसी क्रम में अब मैसेजिंग के क्षेत्र में एक नया विकल्प मिल गया है और सरकार इसे बढ़ावा दे रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नागरिकों को Arattai नाम के स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को अपनाने की अपील की. यह ऐप सीधा WhatsApp को टक्कर देगा. Arattai को चेन्नई स्थित जोहो कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया है और इसे व्हाट्सएप का विकल्प बताया जा रहा है. शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए Arattai को फ्री, सेफ और स्तेमाल में आसान बताया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने दोस्तों, परिवार और साथियों से चैट करने के लिए भारत में बने इस डिजिटल टूल्स को अपनाएं. अब हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या है ये Arattai ऐप? क्या यह सच में WhatsApp को टक्कर दे पाएगा? आइए जानते हैं इस सारे सवालों का जवाब.

Arattai ऐप कुछ समय से लगातार इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि यह WhatsApp के विकल्प के तौर पर लॉन्च किया गया एक भारत का स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है. यह ऐप बिलकुल फ्री है और इसे इस्तेमाल करना भी आसान है. सबसे खास बात है इस ऐप की सिक्योरिटी जो बहुत ही स्ट्रांग है. अरट्टई ऐप iOS और Android दोनों डिवाइसों पर उपलब्ध है.

जानिए क्या है Arattai App

Arattai शब्द का मतलब तमिल भाषा में होता है कैज़ुअल चैट यानी आमतौर पर बातचीत करना. इसे जोहो (Zoho) द्वारा डेवलप किया गया है. इस मेड-इन-इंडिया ऐप में यूजर्स टेक्स्ट और वॉयस मैसेज भेजने, ऑडियो और वीडियो कॉल करने, स्टोरीज शेयर करने, ग्रुप्स और चैनलों के जरिए जुड़ने और इमेज, डॉक्यूमेंट्स व मीडिया फाइलें भेजने का ऑप्शन मिलता है. इसके हर ग्रुप में 1,000 तक एक्टिव सदस्य शामिल हो सकते हैं.

सुरक्षा और प्राइवेसी पर फोकस

Arattai ऐप को लेकर यूजर्स की प्राइवेसी को सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है. यह सभी स्टोर किए गए डेटा को एन्क्रिप्ट यानी सुरक्षित करता है. साथ ही इसमें एक सीक्रेट चैट मोड भी है जो मैसेज के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करता है. इस ऐप के जरिए की जाने वाली सभी कॉल भी पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं.

दोस्तों, फैमिली और ऑफिस के लोगों से जुड़ने के लिए यह ऐप बेस्ट ऑप्शन है. सबसे खास बात यह है कि इसे एक साथ कई डिवाइस पर यूज किया जा सकता है, जिनमें स्मार्टफोन, टैबलेट और डेस्कटॉप शामिल हैं. आप एक ही समय में 5 अलग-अलग डिवाइस में इस ऐफ को लॉग इन कर सकते हैं और आपके मैसेज, कॉन्टैक्ट्स और सेटिंग्स उन सभी में सिंक रहेंगे, जिससे डिवाइस बदलने पर भी आपको परेशानी नहीं होगी.

'स्वदेशी' अपनाने की अपील

शिक्षा मंत्री प्रधान ने Arattai जैसे स्वदेशी ऐप को अपनाने की लोगों से अपील की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान से प्रेरित होकर, मैं सभी से दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए भारत में बने ऐप्स पर स्विच करने की अपील करता हूं.

अरट्टई का कैसे करें डाउनलोड?

इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले Apple के ऐप स्टोर या Google Play Store पर जाएं.

यहां Arattai ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड कर लें.

इसके बाद, अपने फोन नंबर का यूज करके अपना अकाउंट बनाएं.

फिर अपना नाम, डिस्प्ले पिक्चर, बायो और एक यूजरनेम जोड़कर अपनी प्रोफाइल सेट करें.

अब आप आसानी से जुड़ने के लिए यह यूजरनेम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं.

क्या यह WhatsApp से बेहतर है?

प्राइवेसी पर खास ध्यान देने के साथ-साथ Arattai में कई तरह की खूबियां हैं. एक साथ पांच डिवाइस पर लॉग इन करने की सुविधा और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसे फीचर्स खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं. लेकिन WhatsApp अभी भी दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स और मेटा AI जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ मार्केट में हावी है.

