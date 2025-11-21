अब समुद्र में होगा भारत का 'राज'! 6000 मीटर नीचे बनाएगा अंडरवॉटर रिसर्च लैब, जानिए क्या होगा काम

भारत ने इंडियन ओशन की गहराइयों में 6000 मीटर नीचे एक अंडरवॉटर रिसर्च लैब बनाने की बेहद महत्वाकांक्षी योजना का एलान किया है. यह मिशन भारत के नेशनल डीप-सी एक्सप्लोरेशन विज़न का हिस्सा है, जिसके जरिए देश समुद्री विज्ञान और ओशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना चाहता है. इस “इंडिया अंडरवॉटर रिसर्च लैब” प्रोजेक्ट से गहरे समुद्री अध्ययन और समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा.

क्या है अंडरवॉटर रिसर्च लैब का पूरा प्लान?

इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ऐसी डीप-सी हैबिटेट बनाएगा जिसमें वैज्ञानिक 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचकर रह सकेंगे और रिसर्च कर सकेंगे. शुरुआत में लगभग 500 मीटर गहराई पर एक पायलट मॉड्यूल बनाया जाएगा, जहां लाइफ-सपोर्ट सिस्टम, प्रेशर टेस्टिंग और मिशन लॉजिस्टिक्स जैसी तकनीकों को जांचा और प्रमाणित किया जाएगा. पूरा ढांचा एक तरह से समुद्र के नीचे मौजूद “स्पेस स्टेशन” की तरह काम करेगा, जहां वैज्ञानिक कई दिनों तक रहकर रिसर्च कर सकेंगे.

6000 मीटर गहराई ही क्यों चुनी गई?

6000 मीटर की गहराई पर समुद्री दबाव सतह से सैकड़ों गुना ज्यादा होता है और यह हिस्सा अभी भी लगभग अनछुआ है. इस लेवल पर पहुंचकर वैज्ञानिक दुर्लभ समुद्री जीवों, गहरे समुद्र के इकोसिस्टम, मिनरल्स, ज्वालामुखी संरचनाओं और एक्सट्रीम एनवायरमेंट में जीवित रहने वाले माइक्रोब्स का अध्ययन कर सकेंगे. यह रिसर्च भारत के डीप ओशन मिशन के वैज्ञानिक और रणनीतिक लक्ष्यों के साथ सीधे जुड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

तकनीक और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियां

इस लैब को बनाने के लिए अल्ट्रा-स्टॉन्ग मटेरियल जैसे टाइटेनियम और स्पेशल कंपोज़िट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 6000 मीटर पर मौजूद अत्यधिक दबाव को झेल सकें. इसमें लाइफ-सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन कंट्रोल, तापमान प्रबंधन, सबमर्सिबल डॉकिंग, पारदर्शी ऑब्ज़र्वेशन पैनल और हाई-बैंडविड्थ कम्युनिकेशन जैसे एडवांस फीचर शामिल होंगे. पायलट मॉड्यूल इन सभी तकनीकों को वास्तविक परिस्थितियों में टेस्ट करेगा, ताकि पूरी संरचना को सुरक्षित बनाया जा सके. ऊर्जा आपूर्ति, प्रेशर में रहने की समस्या और इमरजेंसी रेस्क्यू महत्त्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियाँ होंगी.

भारत को मिलने वाले वैज्ञानिक और रणनीतिक ला

यह अंडरवॉटर लैब समुद्री विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी. वैज्ञानिक सीधे गहरे समुद्र में रहकर अनदेखे जीवों और इकोसिस्टम का अध्ययन कर सकेंगे. इससे समुद्री जैव विविधता पर नई खोजें होंगी. भूविज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक समुद्री प्लेटों की हलचल, समुद्र तल पर मौजूद मिनरल्स जैसे पॉलीमेटैलिक नोड्यूल और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का गहन अध्ययन कर पाएंगे. भारत के लिए यह ब्लू इकॉनमी को मजबूत बनाने का बड़ा कदम होगा, जिससे समुद्री बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स और मटेरियल साइंस में नए इनोवेशन संभव होंगे.

वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति

इस प्रोजेक्ट के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो गहरे समुद्र में मानव मिशन चलाने की क्षमता रखते हैं. इससे भारत की वैज्ञानिक विश्वसनीयता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संसाधनों के नियमों और नीतियों पर भारत की भूमिका मजबूत होगी.

विजन 2047 के साथ जुड़ा मिशन

यह योजना भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर बनाए गए विज़न 2047 का हिस्सा है. पहले चरण में 500 मीटर का मॉड्यूल तैयार होगा और उसके बाद 6000 मीटर की गहराई पर मुख्य संरचना बनाई जाएगी. यह प्रोजेक्ट Matsya-6000 जैसे क्रूड सबमर्सिबल के विकास से भी जुड़ा है, जो पहले ही 6 किलोमीटर तक डाइव करने के लिए डिजाइन किया गया है.

जोखिम और चुनौतियां

6000 मीटर पर रहने योग्य संरचना बनाना बेहद महंगा और तकनीकी रूप से जटिल है. मानव सुरक्षा, लंबे समय तक रहने की क्षमता, इमरजेंसी सिस्टम और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे मुद्दे भी चुनौती बनेंगे. समय सीमा और बढ़ती लागत भी इस प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकती है.

भारत और दुनिया के लिए क्या मायने?

भारत के लिए यह समुद्री विज्ञान, कौशल विकास और ब्लू इकॉनमी को नई ऊँचाई देगा. दुनिया के लिए यह गहरे समुद्र में मानव उपस्थिति का एक नया अध्याय खोलेगा. इससे विज्ञान, नीति और समुद्री उद्योग में नए अवसर पैदा होंगे.