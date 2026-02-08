भारत बनेगा AI का ऑफिस... अब सर्विसेज नहीं, दुनिया को सॉल्यूशंस देगा इंडिया! अश्विनी वैष्णव ने बताया पूरा प्लान

Ashwini Vaishnaw on AI: भारत अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है. ग्लोबल कंपनियों के लिए आईटी सर्विसेज देने वाला देश अब AI के क्षेत्र में सॉल्यूशन तैयार करने वाले बड़ा सेंटर के रूप में उभर रहा है. सरकार और इंडस्ट्री दोनों ही स्तर पर AI को लेकर तेजी से काम हो रहा है जिससे भारत की पहचान एक नए टेक पावरहाउस के तौर पर बनने लगी है.
Ashwini Vaishnaw on AI: भारत अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से अपना कदम मजबूती के साथ बढ़ा रहा है. कभी सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला देश अब दुनिया का AI पावरहाउस बनने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुका है. भारत का आईटी सेक्टर अब पुरानी परंपराओं को तोड़कर एक नए युग में कदम रख चुका है. टेक सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत को लेकर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया कि भारतीय आईटी सेक्टर अब पुराने ढर्रे को छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए युग में प्रवेश कर चुका है.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बेंगलुरु में कहा कि भारत अब केवल ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग का सेंटर नहीं रहा बल्कि दुनिया का AI-सर्विसेज हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
ग्लोबल कंपनियों की पहली पसंद बना भारत
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि भारत में अब तक 2,000 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs की स्थापना हो चुकी है. ये सेंटर इस बात का प्रमाण हैं कि दुनिया की बड़ी कंपनियों का भरोसा भारत की टेक पॉवर पर बढ़ा है. मंत्री के मुताबिक ये सेंटर केवल काम नहीं कर रहे हैं बल्कि भारतीय इंजीनियरों के लिए हाई-वैल्यू अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो अब ग्लोबल शिपिंग लाइन्स और रिटेल दिग्गजों के लिए एडवांस AI सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं.
बता दें कि GCC यानी Global Capability Centres किसी बड़ी विदेशी कंपनी के वो ऑफिस या सेंटर होते हैं जो भारत जैसे देशों में अपनी खास जरूरतों के लिए बनाए जाते हैं. ये सेंटर भारत में 'हाई-वैल्यू' नौकरियां लाते हैं, जिससे सैलरी पैकेज भी काफी अच्छे होते हैं और देश में विदेशी निवेश बढ़ता है.
AI के विस्तार के लिए है प्लान
AI के विस्तार के लिए डेटा सेंटर्स को सबसे जरूरी बताते हुए मंत्री वैष्णव ने बताया कि सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े सुधार कर रही है. उन्होंने साफ किया कि डेटा सेंटर में निवेश करने वाले घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को टैक्स में बराबर लाभ दिया जाएगा.
AI के लिए बदल रही है पढ़ाई
सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि शिक्षा में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं. मंत्री अश्विनी ने जानकारी दी कि देश के 200 से ज्यादा कॉलेजों ने अपने BTech और MTech पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है जिससे छात्रों को AI की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके. इंडस्ट्री भी इसके लिए एक कॉमन करिकुलम पर काम कर रही है.
उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कर्नाटक एक बड़े हब के रूप में उभरा है. बेंगलुरु के पास एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने जा रही है जिससे लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही दो बड़ी कंपनियों ने भारत में AI सर्वर बनाने की इच्छा जताई है, जिसकी घोषणा जल्द की जा सकती है.
