/चीन-अमेरिका के उड़ जाएंगे होश! अब भारत में बनेगी 3nm और 7nm सिलिकॉन चिप, जानिए कैसे बदलेगा आपका फोन

भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर का बादशाह नहीं रहेगा, बल्कि हार्डवेयर की दुनिया में भी अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है. देश के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐतिहासिक सबस्टैक (Substack) पोस्ट के जरिए यह साफ कर दिया है कि भारत आने वाले 8 वर्षों के भीतर 7nm से लेकर 3nm तक की बेहद एडवांस सिलिकॉन चिप बनाने की काबिलियत हासिल कर लेगा. जहां आज पूरी दुनिया ताइवान और अमेरिका पर सेमीकंडक्टर के लिए निर्भर है, वहीं भारत की यह नई योजना ग्लोबल मार्केट की दिशा बदलने की ताकत रखती है. सेमीकॉन 2.0 (Semicon 2.0) के तहत 1.275 लाख करोड़ रुपये के निवेश से भारत को एक आत्मनिर्भर चिप हब बनाने का रोडमैप तैयार कर लिया गया है.
भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सेमीकंडक्टर भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़ा और अहम रोडमैप साझा किया है. पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने सबस्टैक (Substack) प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी और भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनाने की पूरी रणनीति बताई. इस पोस्ट में मंत्री जी ने साफ किया कि भारत अगले 8 वर्षों में 7nm से 3nm जैसी सबसे एडवांस चिप टेक्नोलॉजी विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. यह कदम भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के गिने-चुने देशों की कतार में खड़ा कर देगा.
वर्तमान में भारत के पास 40nm लेवल की चिप बनाने की क्षमता उपलब्ध है. लेकिन आधुनिक स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7nm और 3nm जैसी छोटी और तेज चिप्स की जरूरत होती है. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार अब एक स्पष्ट रणनीति पर काम कर रही है ताकि 40nm से छलांग लगाकर सीधा 3nm तक पहुंचा जा सके. हालांकि यह एक लंबी अवधि का लक्ष्य है, पर इसके लिए शोध और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है.
भारत इस समय अपने ऐतिहासिक कार्यक्रम 'सेमीकॉन 2.0' (Semicon 2.0) के दौर से गुजर रहा है. इस पूरे मिशन का मुख्य उद्देश्य देश को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार ने इस विजन के लिए 1.275 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बजट तय किया है. यह केवल चिप बनाने की फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चिप डिजाइनिंग, पैकेजिंग, आधुनिक उपकरण, रिसर्च और नए टैलेंट को तराशने की पूरी व्यवस्था शामिल की गई है.
देश में चिप निर्माण का काम अब कागजों से निकलकर जमीन पर दिखने लगा है. गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) और ताइवान की पावरचिप (PSMC) मिलकर भारत की पहली बड़ी वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं. इस अकेले प्रोजेक्ट में करीब 91,000 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है. इसके अलावा गुजरात के साणंद में माइक्रोन (Micron) की असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो चुकी है, जो साल 2026 से करोड़ों चिप्स की टेस्टिंग और असेंबलिंग शुरू कर देगी.
एडवांस चिप बनाने के लिए सिर्फ मशीनों की ही नहीं, बल्कि कुशल इंजीनियरों की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आने वाले सालों में 1 लाख भारतीय युवाओं को सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइनिंग में ट्रेन करने का लक्ष्य रखा है. भारत के पास पहले से ही दुनिया का बेहतरीन डिजाइन टैलेंट है, और अब इन्हें देश के भीतर ही काम करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा.
अपने लेख में आईटी मंत्री ने यह भी उजागर किया कि भारत 1960 और 1970 के दशक में सेमीकंडक्टर की दौड़ में क्यों पिछड़ गया था. उस समय की सरकारों की नीतियों की वजह से फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर (Fairchild Semiconductor) जैसी दिग्गज अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के भारत आने के मौके हाथ से निकल गए थे. दशकों तक छूटे हुए इन अवसरों का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, लेकिन अब वर्तमान सरकार उन पुरानी गलतियों को सुधारकर भारत को ग्लोबल चिप सप्लाई चेन का केंद्र बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है.
जब भारत खुद की 3nm और 7nm चिप्स का उत्पादन शुरू कर देगा, तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा. हमारे फोन, लैपटॉप, कारें, मेडिकल उपकरण और रक्षा प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर काफी सस्ते और पावरफुल हो जाएंगे. इसके साथ ही विदेशों पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूती मिलेगी.