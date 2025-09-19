AI से बचने की तैयारी! भारत लाएगा नया फ्रेमवर्क, Deepfake और झूठे वीडियो पर लगेगी लगाम!

भारत सरकार जल्द ही एक नया AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी करने जा रही है, जो 28 सितंबर तक पेश किया जाएगा. यह जानकारी आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को दी. यह फ्रेमवर्क कोई "अनिवार्य कानून" नहीं होगा, लेकिन इसका मकसद AI से जुड़े खतरों को समझना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

AI फ्रेमवर्क: सुरक्षा को मिलेगा सबसे ज्यादा महत्व

मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारत AI के इस्तेमाल में सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है. यह फ्रेमवर्क बताएगा कि AI तकनीक का उपयोग किन सीमाओं के भीतर होना चाहिए और किस तरह की निगरानी और नियंत्रण की जरूरत है. सरकार यह मानती है कि बिना सुरक्षा के AI का गलत इस्तेमाल लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

वैश्विक सहयोग पर जोर

भारत का उद्देश्य है कि AI को लेकर एक साझा और सहमति आधारित वैश्विक गवर्नेंस मॉडल तैयार किया जाए. वैष्णव ने यह भी बताया कि भारत इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास कर रहा है. फरवरी 2026 में भारत एक AI Impact Summit आयोजित करेगा, जहां दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन की भागीदारी पर कोई स्पष्टता नहीं

जब मंत्री से पूछा गया कि क्या चीन इस समिट में हिस्सा लेगा, क्योंकि उसने पहले UK, साउथ कोरिया और फ्रांस में आयोजित समिट्स में भाग नहीं लिया था, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला विदेश मंत्रालय लेगा. भारत सरकार समिट में किन देशों को बुलाएगी, यह MEA (Ministry of External Affairs) तय करेगा.

3,000 से ज्यादा लोगों से ली गई सलाह

यह फ्रेमवर्क सरकार के Principal Scientific Advisor डॉ. अजय कुमार सूद की अगुवाई में बनाया गया है. इसमें 3,000 से अधिक स्टेकहोल्डर्स, जैसे कि वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री और समाजिक संगठनों से राय ली गई है. यह एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जो नवाचार (Innovation) और नियमन (Regulation) के बीच सही संतुलन बनाता है.

Deepfake और नकली AI कंटेंट पर भी होगी सख्ती

वैष्णव ने बताया कि नए AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क में Deepfake वीडियो और AI द्वारा बनाए गए झूठे कंटेंट को रोकने पर खास ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का एक Deepfake वीडियो वायरल होने का उदाहरण दिया, जिससे यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है. इस फ्रेमवर्क में यह बताया जाएगा कि AI के कारण हुए नुकसान से कैसे निपटा जाए और कैसे चेक्स और बैलेंस के ज़रिए नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती है.

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. भारत सरकार AI फ्रेमवर्क कब जारी करेगी?

28 सितंबर 2025 तक यह फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा.

Q2. क्या यह कोई कानून होगा?

यह एक गाइडलाइन फ्रेमवर्क होगा, लेकिन कुछ हिस्सों को भविष्य में कानून में बदला जा सकता है.

Q3. Deepfake पर क्या किया जाएगा?

फ्रेमवर्क में Deepfake जैसे AI-generated खतरनाक कंटेंट से बचाव के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश होंगे.

Q4. AI Impact Summit कब और कहां होगा?

यह समिट फरवरी 19–20, 2026 को भारत में आयोजित होगी.

Q5. क्या चीन इस समिट में शामिल होगा?

इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है; यह फैसला विदेश मंत्रालय लेगा.