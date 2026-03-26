ईरान युद्ध के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ऐसा ऐलान, उड़ जाएगी चीन-अमेरिका की नींद! भारत बनेगा सबका 'उस्ताद'

ईरान-इजरायल युद्ध के तनाव के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है, जिससे दुनिया के बड़े-बड़े देश हैरान रह गए हैं. जहां पूरी दुनिया युद्ध और तेल की सप्लाई को लेकर परेशान है, वहीं भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में ऐसा ऐलान किया है, जिसको सुनकर हर भारतीय खुश होगा. भारत अब अगली पीढ़ी की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में बड़ा रोल निभाने की तैयारी कर रहा है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कहा कि देश 6G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि टेलीकॉम इनोवेशन और पेटेंट्स के मामले में भारत की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है. सिंधिया ने यह भी कहा कि भारत ने टेलीकॉम के हर दौर में अलग-अलग तरह से प्रगति की है- 3G में पीछे रहा, 4G में तेजी से आगे बढ़ा और 5G में मजबूत स्थिति बनाई. अब 6G के मामले में भारत दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है. उन्होंने इस प्रगति का श्रेय पीएम मोदी के लीडरशिप को दिया.

6G पेटेंट्स में भारत की मजबूत हिस्सेदारी

सरकार के मुताबिक, भारत 6G टेक्नोलॉजी से जुड़े पेटेंट्स में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है. सिंधिया ने बताया कि देश का लक्ष्य ग्लोबल 6G पेटेंट्स में करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है. अभी तक लगभग 4,000 पेटेंट्स फाइल किए जा चुके हैं. इसके अलावा भारत का ‘Ubiquitous Connectivity’ प्रस्ताव भी अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम संस्थाओं से मंजूरी पा चुका है. इससे साफ है कि भारत की टेक्नोलॉजी और रिसर्च को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिल रही है.

तेजी से बढ़ रहा India 6G Alliance

6G को लेकर भारत की तैयारियों में India 6G Alliance की अहम भूमिका है. इस एलायंस में पहले सिर्फ 14 संगठन शामिल थे, लेकिन अब यह बढ़कर 85 तक पहुंच गया है. यह एलायंस सात अलग-अलग ग्रुप्स के जरिए काम कर रहा है, जो स्पेक्ट्रम, डिवाइस टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, सस्टेनेबिलिटी और यूज केस जैसे अहम क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं. इन सभी ग्रुप्स की प्रोग्रेस हर तीन महीने में रिव्यू की जाती है ताकि काम सही दिशा में चलता रहे.

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रिसर्च और इनोवेशन को मिल रहा बड़ा बूस्ट

भारत में रिसर्च को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. इसी दिशा में Anusandhan National Research Foundation की स्थापना फरवरी 2024 में की गई थी. सरकार ने 2023 से 2028 के बीच इस पहल के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, साथ ही अतिरिक्त 14,000 करोड़ रुपये भी घोषित किए गए हैं. ANRF के तहत आठ बड़े प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनमें रिसर्च ग्रांट, यंग रिसर्चर्स के लिए सपोर्ट, इनक्लूसिविटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना शामिल है.

इसके अलावा इनोवेशन हब, फेलोशिप और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए करीब 300 करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं. यह सब मिलकर भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं.

ग्लोबल लीडर बनने की पूरी तैयारी

सरकार का मानना है कि टेलीकॉम और रिसर्च दोनों क्षेत्रों में लगातार निवेश और फोकस के चलते भारत आने वाले समय में नए ग्लोबल बेंचमार्क सेट करेगा. सिंधिया ने भरोसा जताया कि 6G टेक्नोलॉजी में भारत न सिर्फ आगे रहेगा, बल्कि भविष्य की इनोवेशन के लिए भी मजबूत नींव तैयार करेगा.