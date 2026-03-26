Advertisement
trendingNow13154183
Hindi Newsटेकईरान युद्ध के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ऐसा ऐलान, उड़ जाएगी चीन-अमेरिका की नींद! भारत बनेगा सबका उस्ताद

ईरान युद्ध के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ऐसा ऐलान, उड़ जाएगी चीन-अमेरिका की नींद! भारत बनेगा सबका 'उस्ताद'

सिंधिया ने कहा कि भारत ने टेलीकॉम के हर दौर में अलग-अलग तरह से प्रगति की है- 3G में पीछे रहा, 4G में तेजी से आगे बढ़ा और 5G में मजबूत स्थिति बनाई. अब 6G के मामले में भारत दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है. उन्होंने इस प्रगति का श्रेय पीएम मोदी के लीडरशिप को दिया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान युद्ध के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ऐसा ऐलान, उड़ जाएगी चीन-अमेरिका की नींद! भारत बनेगा सबका 'उस्ताद'

ईरान-इजरायल युद्ध के तनाव के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है, जिससे दुनिया के बड़े-बड़े देश हैरान रह गए हैं. जहां पूरी दुनिया युद्ध और तेल की सप्लाई को लेकर परेशान है, वहीं भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में ऐसा ऐलान किया है, जिसको सुनकर हर भारतीय खुश होगा. भारत अब अगली पीढ़ी की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में बड़ा रोल निभाने की तैयारी कर रहा है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कहा कि देश 6G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि टेलीकॉम इनोवेशन और पेटेंट्स के मामले में भारत की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है. सिंधिया ने यह भी कहा कि भारत ने टेलीकॉम के हर दौर में अलग-अलग तरह से प्रगति की है- 3G में पीछे रहा, 4G में तेजी से आगे बढ़ा और 5G में मजबूत स्थिति बनाई. अब 6G के मामले में भारत दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है. उन्होंने इस प्रगति का श्रेय पीएम मोदी के लीडरशिप को दिया.

6G पेटेंट्स में भारत की मजबूत हिस्सेदारी
सरकार के मुताबिक, भारत 6G टेक्नोलॉजी से जुड़े पेटेंट्स में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है. सिंधिया ने बताया कि देश का लक्ष्य ग्लोबल 6G पेटेंट्स में करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है. अभी तक लगभग 4,000 पेटेंट्स फाइल किए जा चुके हैं. इसके अलावा भारत का ‘Ubiquitous Connectivity’ प्रस्ताव भी अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम संस्थाओं से मंजूरी पा चुका है. इससे साफ है कि भारत की टेक्नोलॉजी और रिसर्च को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिल रही है.

तेजी से बढ़ रहा India 6G Alliance
6G को लेकर भारत की तैयारियों में India 6G Alliance की अहम भूमिका है. इस एलायंस में पहले सिर्फ 14 संगठन शामिल थे, लेकिन अब यह बढ़कर 85 तक पहुंच गया है. यह एलायंस सात अलग-अलग ग्रुप्स के जरिए काम कर रहा है, जो स्पेक्ट्रम, डिवाइस टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, सस्टेनेबिलिटी और यूज केस जैसे अहम क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं. इन सभी ग्रुप्स की प्रोग्रेस हर तीन महीने में रिव्यू की जाती है ताकि काम सही दिशा में चलता रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

रिसर्च और इनोवेशन को मिल रहा बड़ा बूस्ट
भारत में रिसर्च को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. इसी दिशा में Anusandhan National Research Foundation की स्थापना फरवरी 2024 में की गई थी. सरकार ने 2023 से 2028 के बीच इस पहल के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, साथ ही अतिरिक्त 14,000 करोड़ रुपये भी घोषित किए गए हैं. ANRF के तहत आठ बड़े प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनमें रिसर्च ग्रांट, यंग रिसर्चर्स के लिए सपोर्ट, इनक्लूसिविटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना शामिल है.

इसके अलावा इनोवेशन हब, फेलोशिप और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए करीब 300 करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं. यह सब मिलकर भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं.

ग्लोबल लीडर बनने की पूरी तैयारी
सरकार का मानना है कि टेलीकॉम और रिसर्च दोनों क्षेत्रों में लगातार निवेश और फोकस के चलते भारत आने वाले समय में नए ग्लोबल बेंचमार्क सेट करेगा. सिंधिया ने भरोसा जताया कि 6G टेक्नोलॉजी में भारत न सिर्फ आगे रहेगा, बल्कि भविष्य की इनोवेशन के लिए भी मजबूत नींव तैयार करेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Jyotiraditya ScindiaIndia 6G Alliance

Trending news

आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
LIVE: हम केरल की A टीम हैं, BJP है 0 सीट वाली पार्टी- शशि थरूर
ramnavami 2026
LIVE: हम केरल की A टीम हैं, BJP है 0 सीट वाली पार्टी- शशि थरूर
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
Middle East war news
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक
S Jaishankar
'हम पाकिस्तान जैसे दलाल देश नहीं', ईरानी जंग में मध्यस्थता पर जयशंकर की दो टूक