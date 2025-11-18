क्यों SRK बने 2025 के सबसे ‘खतरनाक’ सेलिब्रिटी? इस लिस्ट में नंबर-1 पर नाम, Elon Musk को भी छोड़ा पीछे

सोशल मीडिया पर आप जो देखते हैं, वह ज्यादातर सच लगता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है. आजकल लाखों इंटरनेट यूजर्स ऐसे फेक वीडियो और डीपफेक विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं जो असल में किसी मशहूर व्यक्ति ने बनाए ही नहीं होते. SRK कोई सरप्राइज गिवअवे नहीं कर रहे, Alia Bhatt कोई नई सीक्रेट क्रीम प्रमोट नहीं कर रहीं और Elon Musk क्रिप्टो टिप्स देकर आपका वॉलेट भरने नहीं आए हैं. ये सब AI-जनरेटेड डीपफेक्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके स्कैमर्स भारत में करोड़ों की ठगी कर रहे हैं. इसी वजह से मशहूर साइबर सिक्योरिटी कंपनी McAfee ने Shah Rukh Khan को 2025 का “Most Dangerous Celebrity” घोषित किया है.

McAfee की रिपोर्ट: 90% भारतीय हुए डीपफेक के शिकार

McAfee की नई रिपोर्ट बताती है कि 90% भारतीयों ने किसी न किसी तरह का फेक या AI-जनरेटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट देखा है. यह कभी स्किनकेयर के नाम पर झांसा देता है, कभी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के जरिए, और कभी महंगे गैजेट्स के नकली ऑफर दिखाकर. इन स्कैम्स में भारत में प्रति व्यक्ति औसतन 34,500 रुपये का नुकसान हुआ है. रिपोर्ट में SRK को सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चेहरा बताया गया है. उनके बाद Alia Bhatt और Elon Musk आते हैं, जिनके डीपफेक वीडियो खुले तौर पर वायरल किए जाते हैं ताकि लोग उन पर भरोसा करें और पैसे गंवा बैठें.

भारत के टॉप 10 ‘खतरनाक सेलिब्रिटी’

McAfee की लिस्ट में सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स और इंटरनेट क्रिएटर्स भी शामिल हैं. इस लिस्ट में SRK, Alia Bhatt, Elon Musk, MrBeast, Lionel Messi, Taylor Swift, Priyanka Chopra Jonas, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo और BTS के मेंबर्स भी हैं. ये सभी दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, और यही लोकप्रियता स्कैमर्स के लिए हथियार बन जाती है.

राजनीति तक पहुंचा डीपफेक का खतरा

डीपफेक का खतरा सिर्फ ब्रांड प्रमोशन्स तक सीमित नहीं है. मई में कर्नाटक पुलिस ने एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया, जिसमें स्कैमर्स ने Donald Trump के AI-जनरेटेड वीडियो और तस्वीरें बनाकर “Trump Hotel Rental” नाम की फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप चलाई. इस ऐप के जरिए 200 से ज्यादा भारतीय ठगे गए, और कुल मिलाकर 800 से अधिक पीड़ितों से पैसे वसूले गए. वीडियो इतने असली लगते थे कि लोग यह समझ ही नहीं पाए कि यह एक डिजिटल जाल है.

सरकार की तैयारी: सख्त नियम जल्द लागू

डीपफेक के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर में नए नियम प्रस्तावित किए. इन नियमों के तहत AI और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी AI-जनरेटेड वीडियो या ऑडियो को स्पष्ट रूप से लेबल करना होगा. विजुअल कंटेंट में कम से कम 10% स्क्रीन और ऑडियो के पहले 10% हिस्से में ‘AI-generated’ का लेबल दिखाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स अपलोड करते समय बताएँ कि उनका कंटेंट AI से बना है या नहीं. इससे गलत जानकारी रोकने और ट्रेसबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

क्यों बढ़ रहा है खतरा – और सबसे ज्यादा कौन फंस रहा है

McAfee की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंसर्स के डीपफेक भी काफी तेजी से फैल रहे हैं. AI टूल्स अब 3 सेकंड में आवाज कॉपी कर सकते हैं, जिससे नकली ऑडियो बेहद असली लगता है. McAfee के मुताबिक साइबर अपराधी अब सिस्टम नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे को हैक कर रहे हैं. भारत में WhatsApp, YouTube और Instagram का भारी उपयोग इस खतरे को और बढ़ाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर फैलते हैं. 25–44 आयु वर्ग के लोग इस तरह के फेक सेलिब्रिटी विज्ञापनों पर क्लिक करने वाले सबसे बड़े समूह हैं.

McAfee के नए टूल कैसे बचाएंगे यूजर्स को

इन खतरों का मुकाबला करने के लिए McAfee ने अपने AI-पावर्ड Deepfake Detector जैसे टूल्स को आगे बढ़ाया है. यह टेक्स्ट, ईमेल और वीडियो को स्कैन करता है और बताता है कि कंटेंट असली है या उसमें छेड़छाड़ हुई है. यह स्कैम लिंक, फर्जी विज्ञापन और गलत जानकारी पहचानकर यूजर्स को चेतावनी देता है ताकि वे क्लिक करने से पहले सावधान रहें.