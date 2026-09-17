/दुश्मन के अड्डे में पहले घुसेगा गन वाला Robot Dog, फिर सैनिक करेंगे खात्मा... भारत-US ड्रिल में दिखी नई टेक्नोलॉजी

भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच होने वाले सबसे बड़े जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 का शानदार आगाज हो चुका है. इस बार इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 22वां एडिशन उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ हो रहा है. इस सैन्य अभ्यास में एडवांस तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, जो भविष्य के युद्धों की पूरी तस्वीर बयां कर रहा है.
औली के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर एक खतरनाक और रोमांचक बिल्डिंग क्लीयरेंस ड्रिल यानी कमरे के अंदर आतंकवादियों को मारने का प्रैक्टिस किया. इस अभ्यास की सबसे बड़ी खासियत इसमें शामिल एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
इस ड्रिल के दौरान भारतीय और अमेरिकी सैनिकों के साथ-साथ एडवांस रोबोटिक डॉग्स, सर्विलांस ड्रोन, ट्रेंड कैनिबल्स यानी विशेष रोबोटिक डॉग्स और स्नाइपर टीमों को मैदान में उतारा गया. इन रोबोटिक डॉग्स और ड्रोन्स ने इमारतों के अंदर जाकर दुश्मन की सटीक लोकेशन का पता लगाया, जिससे सैनिकों के लिए आतंकवादियों को घेरना और मार गिराना बहुत आसान हो गया.
इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो के अनुसार एक रोबोटिक डॉग्स, जिसके ऊपर एडवांस गन लगी हुई है, वह पहाड़ी पर बहुत ही आसानी से चढ़ रहा है. वहीं सेना का एक जवान रोबोटिक डॉग को कंट्रोल कर रहा है.
इस साल के मिलिट्री एक्सरसाइज का फोकस युद्ध के मैदान में एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल करना है. औली में पहाड़ी और अर्ध-पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की ताकत को टेस्ट किया जा रहा है. निगरानी और दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन और ऑटोनॉमस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. यानी कुछ ऐसे सिस्टम भी अभ्यास का हिस्सा हैं, जो कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ निगरानी और जानकारी जुटाने में मदद कर सकते हैं. वहीं, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस समय के एडवांस हथियार सिस्टम का भी प्रदर्शन किया जा रहा है.
US and Indian Army soldiers trained together in counter-terrorism operations during Exercise Yudh Abhyas 2026 at Auli, Uttarakhand.
The drill simulated close-quarter scenarios with assault teams supported by drones, robotic dogs, canines and snipers.
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PB-SHABD (@PBSHABD) September 17, 2026
इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में दोनों देशों के लगभग 600 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं. 15 सितंबर को आयोजित उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मेजर जनरल अमरेश गुंजन और अमेरिकी सेना की ओर से कर्नल बेंजामिन जैकमैन ने हिस्सा लिया और दोनों देशों के सैनिकों का हौसला बढ़ाया.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच तालमेल और मजबूत हो रहा है. बहु-डोमेन युद्ध और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी पर दोनों देशों के एक्सपर्ट्स लगातार अपने विचार और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. इस ट्रेनिंग का मकसद दोनों सेनाओं को कठिन से कठिन इलाकों में एक साथ मिलकर सटीक और घातक सैन्य अभियान चलाने के लिए तैयार करना है, जिससे दुश्मन को किसी भी मोर्चे पर मात दी जा सके.