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दुश्मन के अड्डे में पहले घुसेगा गन वाला Robot Dog, फिर सैनिक करेंगे खात्मा... भारत-US ड्रिल में दिखी नई टेक्नोलॉजी

उत्तराखंड में चल रहे भारत-अमेरिका के 'युद्ध अभ्यास 2026' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. ड्रिल का वायरल हो रहे वीडियो में एक रोबोटिक डॉग गन लेकर पहाड़ पर चढ़ते हुए दिख रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 17, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:10 PM IST
दुश्मन के अड्डे में पहले घुसेगा गन वाला Robot Dog, फिर सैनिक करेंगे खात्मा... भारत-US ड्रिल में दिखी नई टेक्नोलॉजी

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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