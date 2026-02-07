अब सस्ता होगा AI का सपना, भारत-अमेरिका समझौते से GPU और इंटरनेट होंगे तेज, जानिए कितनी बदलेगी टेक्नोलॉजी की दुनिया?

Cheap GPU for AI India: भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी नई हलचल मचा दी है. दोनों देशों के बीच हुए इस समझौता टेक्नोलॉजी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है. 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPU और डेटा सेंटर डिवाइस के व्यापार को बड़े स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि इससे भारत में AI स्टार्टअप्स, डेटा सेंटर्स और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फायदा मिलेगा. टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुए इस डील से GPU सस्ते हो सकते हैं, इंटरनेट स्पीड बेहतर हो सकती है और भारत का टेक इकोसिस्टम और बेहतर होगा.

भारत और अमेरिका के बीच पिछले लंबे समय से चल रहे टैरिफ वॉर का अंत आज हो गया है. वाइट हाउस की तरफ से जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है. भारत और अमेरिका के बीच हुआ नया व्यापार समझौता देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए गेम-चेंजर साबित होने वाला है. दोनों देशों के बीच हुए इस डील के केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई-एंड कंप्यूटिंग है. भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर यानी लगभग 41 लाख करोड़ रुपये के सामान खरीदने का टारगेट रखा है जिसमें एनर्जी और एयरक्राफ्ट के साथ-साथ सबसे बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी का होगा.

क्यों जरूरी है भारत के लिए यह डील?

भारत IndiaAI Mission के तहत ₹10000 करोड़ खर्च कर रही है जिससे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को सस्ते GPU मिल सकें. अभी तक देश में 30,000 से ज्यादा GPU आवंटित किए गए हैं लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए यह सप्लाई कम पड़ने लगी थी.

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि GPU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े डेटा सेंटर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं. अमेरिका और भारत मिलकर अब तीसरे देशों पर निर्भरता कम करने और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पर बेहतर तालमेल बनाने पर भी काम करेंगे.

बाइडन प्रशासन ने लाई थी पाबंदियां

पिछली अमेरिकी सरकार यानी बाइडन सरकार ने CHIPS and Science Act के तहत एडवांस्ड चिप्स के निर्यात पर सख्त नियम अमेरिका में लागू कर दिए थे. बाइडन सरकार के फैसले के पीछे टारगेट चीन था, लेकिन कठिन लाइसेंसिंग नियमों के कारण भारतीय कंपनियों को भी GPU मिलने में देरी हो रही थी. अब इस नए समझौते से वो समस्याएं दूर होंगी और भारत को सीधे सप्लाई मिल सकेगी.

डिजिटल ट्रेड के नए नियम

सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि दोनों देश डिजिटल ट्रेड के लिए भी नए और आसान नियम बनाने पर भी बात हुई है. यानी आने वाले सालों में सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज से जुड़ी सर्विसेज में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा.

इस अंतरिम फ्रेमवर्क के तहत दोनों देश डिजिटल ट्रेड में आ रही रुकावटों को दूर करने और भविष्य में एक मजबूत और दोनों देशों के लिए फायदेमंद डिजिटल ट्रेड नियमों पर काम करेंगे. ये नियम आगे चलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA का हिस्सा होंगे.

