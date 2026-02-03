US-India Trade Deal: बजट के बाद अब अमेरिका से महा-डील! भारतीय टेक कंपनियों की लगी लॉटरी, जानें आपका फायदा

US-India Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच हुई बड़ी ट्रेड डील का असर अब टेक सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है. इस समझौते के बाद भारत में डेटा सेंटर इंडस्ट्री को नई मांग मिलने वाली है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में क्लाउड सर्विसेज, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तेजी से बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा भारतीय डेटा सेंटर्स को होगा. यह डील दोनों देशों के टेक सहयोग को मजबूत करती है और भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

अमेरिकी टेक कंपनियां बढ़ाएंगी निवेश

Pareekh Consulting और EIIRTrends के फाउंडर पारेख जैन के अनुसार, अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में क्लाउड सेवाएं उपलब्ध कराएंगी, जिससे डेटा सेंटर की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी. साथ ही एआई सेवाओं का विस्तार भी भारतीय रीसेलर्स के जरिए किया जाएगा. इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपने ऑपरेशंस और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगी. इससे नई जॉब्स और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगे.

बजट के बाद दूसरा बड़ा बूस्टर

डेटा सेंटर सेक्टर के लिए यह दूसरी बड़ी खुशखबरी है. इससे पहले यूनियन बजट में सरकार ने इस इंडस्ट्री को 2047 तक टैक्स हॉलिडे जैसे कई इंसेंटिव दिए थे. टैक्स कॉम्पास के फाउंडर और सीईओ अजय रोट्टी के मुताबिक, बजट में घोषित ‘सेफ हार्बर’ पॉलिसी गेम चेंजर साबित हुई है. अब जब अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन भी मजबूत हो गया है, तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में ज्यादा काम ऑफशोर करने से नहीं हिचकेंगी. इससे पूरे सेक्टर को फायदा होगा.

टेक्नोलॉजी खरीद को लेकर खत्म हुई चिंता

इस डील से एक और बड़ी चिंता दूर हो गई है. पहले डर था कि भारत अपना खुद का टेक्नोलॉजी स्टैक बनाएगा और अमेरिकी कंपनियों से कम खरीदेगा. लेकिन अब साफ है कि भारत माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, सेल्सफोर्स, सर्विसनाउ और डेल जैसी अमेरिकी कंपनियों से टेक्नोलॉजी और सेवाएं खरीदता रहेगा. इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस और मजबूत होगा.

$500 बिलियन खरीद का वादा

यह डील भारत की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिका में बने 500 बिलियन डॉलर के सामान खरीदे जाएंगे. इसमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और कई अन्य सेक्टर शामिल हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे और मजबूत होंगे और ‘Buy American’ को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा.

निवेशकों को दिख रहा लॉन्ग टर्म फायदा

इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स इस डील को दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत संबंधों की निरंतरता के रूप में देख रहे हैं. Wright Research PMS की फाउंडर सोनम श्रीवास्तव के अनुसार, यह डील भारत की ट्रेड पॉलिसी में स्थिरता दिखाती है और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद पार्टनर बनाती है.

आईटी और एआई सर्विसेज को मिलेगा सपोर्ट

सिर्फ डेटा सेंटर ही नहीं, बल्कि पूरी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलेगा. HFS के सीईओ फिल फर्श्ट का कहना है कि अगर यह समझौता अमेरिका-भारत आर्थिक सहयोग को और मजबूत करता है, तो भारत सिर्फ सस्ता डिलीवरी हब नहीं रहेगा, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में उभरेगा. इससे इंजीनियरिंग, एआई सर्विसेज और प्लेटफॉर्म वर्क में लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिल सकती है. हालांकि, तुरंत रेवेन्यू या मार्जिन में बहुत तेज उछाल की उम्मीद नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए रास्ता साफ हो गया है.