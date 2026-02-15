IND vs PAK: अभिषेक का सिक्स या उस्मान तारिक का 'बट्टा'? अब AI खोलेगा महाजंग के पूरे राज; आ गया नया फीचर

IND vs PAK AI Feature: क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होती हैं तो हर फैंस का दिल की धड़कन बढ़ जाती है. क्रिकेट के मुकाबले में हर गेंद पर सस्पेंस होता है और बाजी कब पलट जाए इसका कुछ पता नहीं होता है. लेकिन इस बार ICC Men's T20 World Cup 2026 का यह महामुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद की जंग नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के जुनून और AI का अनोखा संगम होने जा रहा है. भारत-पाक मैच से पहले दुनिया भर के क्रिकेट दीवानों को गूगल ने बड़ा तोहफा दे दिया है. गूगल का जेमिनी ऐप में क्रिकेट को लेकर एक नए Explore Cricket टैब फीचर लाया है जो AI की मदद से क्रिकेट के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाला है.

क्या है Explore Cricket फीचर?

गूगल जेमिनी का Explore Cricket फीचर क्रिकेट प्रेमियों की उलझन को दूर करने के लिए लाया गया है. यह जेमिनी ऐप के अन्दर ही एक खास सेक्शन है जो विशेष रूप से क्रिकेट फैंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसे ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए गूगल और ICC की पार्टनरशिप के तहत लाया गया है. इस फीचर को लाने के पीछे का कारण कठिन आंकड़ों और खेल के नियमों को आसान भाषा में फैंस तक पहुंचाना.

सिर्फ स्कोर नहीं स्मार्ट स्कोरकार्ड बताएगा जेमिनी

जहां दूसरे ऐप्य या वेबसाइट केवल स्कोर दिखात हैं वहीं जेमिनी का यह नया फीचर उसे AI की नजर से पेश करेगा

रियल-टाइम अपडेट्स

यह गूगल सर्च के बड़े डेटा का इस्तेमाल करके आपको लाइव मैच का स्कोर, बॉल-बाय-बॉल अपडेट और विन प्रेडिक्शन भी दिखाएगा.

लाइव मैच एनालिसिस

सिर्फ यही नहीं मैच के दौरान अगर कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे कई विकेट एकसाथ गिर जाता है तो जेमिनी तुरंत उसका विश्लेषण करके बताएगा कि इससे मैच के परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है.

मल्टीमॉडल सपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Gemini लाइव मैच के वीडियो क्लिप्स को भी प्रोसेस कर सकता है. यानी आप स्कोर देखने के साथ-साथ AI से उस खास शॉट या विकेट के बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं.

वॉयस कमांड

आप कुछ काम करते समय भी जेमिनी से पूछ सकते हैं कि मैच का क्या हाल है? और वह आपको इंसानी आवाज में पूरा अपडेट सुना देगा.

यह कैसे काम करता है?

Gemini का यह फीचर सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है बल्कि यह कई एडवांस्ड काम करता है जैसे-

नियमों का आसानी से बताएगा

अगर आप डकवर्थ-लुईस जैसे नियमों को नहीं समझते हैं तो जेमिनी आपको इसे एक बच्चे की तरह समझा सकता है.

इंटरएक्टिव गेम्स और क्विज

Gemini में Guess the Player और Design a New Cricket Format जैसे आप्शन दिए गए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें?

इसके लिए आपको अपने फोन पर Gemini App खोलना होगा.

अब यहां आपको होम स्क्रीन पर ही Explore Cricket का आप्शन मिल जाएगा.

इस पर क्लिक करते ही आप क्रिकेट की दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां आप इन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

