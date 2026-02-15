Advertisement
trendingNow13110175
Hindi NewsटेकIND vs PAK: अभिषेक का सिक्स या उस्मान तारिक का बट्टा? अब AI खोलेगा महाजंग के पूरे राज; आ गया नया फीचर

IND vs PAK: अभिषेक का सिक्स या उस्मान तारिक का 'बट्टा'? अब AI खोलेगा महाजंग के पूरे राज; आ गया नया फीचर

IND vs PAK AI Feature: क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो वह सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता है वह करोड़ों धड़कनों का इम्तिहान होता है. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में जब अभिषेक शर्मा के गगनचुंबी छक्के उस्मान तारिक की की गेंदबाजी टकराएगी तो रोमांच सातवें आसमान पर होगा. लेकिन इस बार मैदान की इस महाजंग की जानकारी आपको AI भी अपने अंदाज में देगा. गूगल ने क्रिकेट के दीवानों को जेमिनी का नया डिजिटल अंपायर तोहफे में दिया है. आइए जानते हैं जेमिनी के इस नए फीचर के बारे में...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK: अभिषेक का सिक्स या उस्मान तारिक का 'बट्टा'? अब AI खोलेगा महाजंग के पूरे राज; आ गया नया फीचर

IND vs PAK AI Feature: क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होती हैं तो हर फैंस का दिल की धड़कन बढ़ जाती है. क्रिकेट के मुकाबले में हर गेंद पर सस्पेंस होता है और बाजी कब पलट जाए इसका कुछ पता नहीं होता है. लेकिन इस बार ICC Men's T20 World Cup 2026 का यह महामुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद की जंग नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के जुनून और AI का अनोखा संगम होने जा रहा है. भारत-पाक मैच से पहले दुनिया भर के क्रिकेट दीवानों को गूगल ने बड़ा तोहफा दे दिया है. गूगल का जेमिनी ऐप में क्रिकेट को लेकर एक नए Explore Cricket टैब फीचर लाया है जो AI की मदद से क्रिकेट के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाला है.

क्या है Explore Cricket फीचर?
गूगल जेमिनी का Explore Cricket फीचर क्रिकेट प्रेमियों की उलझन को दूर करने के लिए लाया गया है. यह जेमिनी ऐप के अन्दर ही एक खास सेक्शन है जो विशेष रूप से क्रिकेट फैंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसे ICC Men's T20 World Cup 2026 के लिए गूगल और ICC की पार्टनरशिप के तहत लाया गया है. इस फीचर को लाने के पीछे का कारण कठिन आंकड़ों और खेल के नियमों को आसान भाषा में फैंस तक पहुंचाना.

सिर्फ स्कोर नहीं स्मार्ट स्कोरकार्ड बताएगा जेमिनी

Add Zee News as a Preferred Source

जहां दूसरे ऐप्य या वेबसाइट केवल स्कोर दिखात हैं वहीं जेमिनी का यह नया फीचर उसे AI की नजर से पेश करेगा

रियल-टाइम अपडेट्स 
यह गूगल सर्च के बड़े डेटा का इस्तेमाल करके आपको लाइव मैच का स्कोर, बॉल-बाय-बॉल अपडेट और विन प्रेडिक्शन भी दिखाएगा.

लाइव मैच एनालिसिस
सिर्फ यही नहीं मैच के दौरान अगर कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे कई विकेट एकसाथ गिर जाता है तो जेमिनी तुरंत उसका विश्लेषण करके बताएगा कि इससे मैच के परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है.

मल्टीमॉडल सपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Gemini लाइव मैच के वीडियो क्लिप्स को भी प्रोसेस कर सकता है. यानी आप स्कोर देखने के साथ-साथ AI से उस खास शॉट या विकेट के बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं.

वॉयस कमांड 
आप कुछ काम करते समय भी जेमिनी से पूछ सकते हैं कि मैच का क्या हाल है? और वह आपको इंसानी आवाज में पूरा अपडेट सुना देगा.

यह कैसे काम करता है?  
Gemini का यह फीचर सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है बल्कि यह कई एडवांस्ड काम करता है जैसे-

नियमों का आसानी से बताएगा
अगर आप डकवर्थ-लुईस जैसे नियमों को नहीं समझते हैं तो जेमिनी आपको इसे एक बच्चे की तरह समझा सकता है.

इंटरएक्टिव गेम्स और क्विज
Gemini में Guess the Player और Design a New Cricket Format जैसे आप्शन दिए गए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः TikTok बैन पर Alibaba से 'दोस्ती'! भारत सरकार के इस फैसले ने सबको चौंकाया, लेकिन...

कैसे इस्तेमाल करें?
इसके लिए आपको अपने फोन पर Gemini App खोलना होगा.

अब यहां आपको होम स्क्रीन पर ही Explore Cricket का आप्शन मिल जाएगा.

इस पर क्लिक करते ही आप क्रिकेट की दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां आप इन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः Free में Live Match देखने का मिल गया जुगाड़! नहीं देना पड़ेगा 1 भी रुपैया...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Ind vs Pak T20 World CupIND vs PAK AI Feature

Trending news

सेना के जंबो जेट में बैठ प्रधानमंत्री का हाईवे पर लैंड करना, भारत की कैसी तैयारी है?
Assam news
सेना के जंबो जेट में बैठ प्रधानमंत्री का हाईवे पर लैंड करना, भारत की कैसी तैयारी है?
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा