India Vs Pak: Free में Live Match देखने का मिल गया जुगाड़! नहीं देना पड़ेगा 1 भी रुपैया, जानकर आप भी कहेंगे- मस्त है भैया...

India vs Pakistan Match Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप में आज (15 फरवरी) को हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. इसमें भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ेंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. दुनियाभर के क्रिकेट फैन्स को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस मैच को बहुत से लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर देखना पसंद करते हैं. इसको देखते हुए टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान के साथ JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही हैं. हम यहां आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं.

यहां देखें India vs Pakistan का मैच

ICC Men's T20 World Cup 2026 के सभी मैच आप ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar और DD Sports चैनल पर लाइव देख सकते हैं. टीवी के अलावा मैच को आप अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव देख सकते है. इसके लिए Jio, Airtel और Vi ने कुछ ऐसे रीचार्ज प्लान्स पेश किए हैं, जिनमें आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 देखने का मजा मिलेगा. इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी किया जाएगा.

फ्री में कहां देखें यह मैच

अगर आपके फोन में जियो हॉटस्टार का एप है तो आप सिर्फ डाटा खर्च करके इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके अलावा आप फ्री में इस मुकाबले का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. अगर आपके घर में फ्री डिश टीवी का कनेक्शन लगा हुआ है तो आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर फ्री में इस मैच को टीवी देखा जा सकता है. वहीं इस मैच से जुड़े हर अपडेट आपको Z news की साइट पर भी मिलती रहेगी.

JioHotstar सब्सक्रिप्शन वाले रिचार्ज प्लान

अगर आप फोन या स्मार्ट टीवी में इस महा मुकाबले को अपनी भाषा में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको JioHotstar का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा. लेकिन अभी कई कंपनियां आपको अपने रिचार्ज प्लान में जियोहॉटस्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रही है. आइए जानते हैं इन रीचार्ज प्लान की पूरी डिटेल्स.

Jio Rs 100 Plan

यह जियो कंपनी का 100 रुपये का डेटा ओनली प्लान है. इस प्लान में यूजर्स को 5GB का हाई-स्पीड डेटा 30 दिन की वैलिडिटी के साथ मिल जाता है. इस प्लान के साथ कंपनी एक महीन के लिए जियोहॉटस्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रही है. अगर आप मैच देखने के शौकीन हैं तो जियो के इस प्लान के साथ मोबाइल में भारत-पाक का मुकाबला इंजॉय कर सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि यह डेटा ओनली प्लान है, इसके लिए आपके फोन में बेस प्लान एक्टिव होना जरूरी है.

Airtel Rs 100 Plan

Airtel कंपनी भी 100 रुपये वाले डेटा ओनली प्लान ऑफर कर रही है. इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है. इस प्लान में यूजर्स को 6GB का डेटा मिलता है. इसके साथ ही एक महीन के लिए JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है. इस प्लान के लिए बेस प्लान एक्टिव होना जरूरी है.

Vi Rs 44 Plan

VI भी अपने यूजर्स के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन वाला प्लान ऑफर कर रही हैं. 44 रुपये कीमत वाले इस प्लान में ग्राहक को 1GB डेटा के साथ JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. इस प्लान में डेटा की वैलिडिटी 1 दिन है, लेकिन यूजर्स को 30 दिनों के लिए JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन मिलता है.

