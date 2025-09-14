Ind vs Pak: फ्री में ऑनलाइन मैच का उठाना है लुत्फ? ये रिचार्ज पैक दे रहे Sony LIV का सब्सक्रिप्शन

Asia Cup 2025 का आगाज हो चुका है और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया, लेकिन अब सबकी निगाहें उस मैच पर टिकी हैं जिसका इंतजार हर साल बेसब्री से होता है, यानि भारत वर्सेज पाकिस्तान. यह हाई-वोल्टेज टक्कर14 सितंबर, रविवार को दुबई में होने वाली है और फैन्स ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है. स्टेडियम में सीटें भरने लगी हैं, टीवी पर टाइम सेट हो चुका है और सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है. इस मुकाबले के लिए जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा.

कैसे देख सकते हैं Ind vs Pak मैच

भारत और पाकिस्तान के बीच यह क्रिकेट मुकाबला 14 सितंबर की रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो लोग इसे टीवी पर देखना चाहते हैं, वे Sony Sports चैनल पर लाइव मैच का मजा ले सकते हैं. अगर आप इसे मोबाइल या लैपटॉप पर देखने वाले हैं तो Sony LIV ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. बस ध्यान रहे कि इस ऐप पर मैच देखने के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

Sony LIV का रिचार्ज पैक

अगर आप Sony LIV पर भारत-पाकिस्तान का मैच सिर्फ मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो एक साल का प्लान 699 रुपये में रिचार्ज प्लान ले सकते हैं. अगर आप टीवी, लैपटॉप या दूसरे डिवाइस पर भी मैंच देखने वाले हैं तो प्रीमियम प्लान चुन सकते हैं. इसमें दो ऑप्शन हैं, एक महीने वाला 399 रुपये का और एक साल वाला 1499 रुपये का. इन प्लान्स के जरिए आप न सिर्फ लाइव मैच का मजा ले सकते हैं, बल्कि Sony LIV पर मौजूद बाकी शोज और फिल्मों की भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं.

इन रिचार्ज पैक पर भी मिल रहे फायदे

अगर आप भारत-पाकिस्तान का मैच मोबाइल पर देखना चाहते हैं और अलग से पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक शानदार मौका है. Jio, Airtel और Vi जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपने कुछ खास प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के साथ Sony LIV का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही हैं. चलिए जानते हैं कि किस प्लान पर Sony LIV का फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं.

Jio रिचार्ज पैक

अगर आप Jio यूजर हैं और एंटरटेनमेंट के साथ-साथ डेटा भी चाहिए तो 175 रुपये वाला प्लान आपके लिए अच्छा है. इस रिचार्ज में आपको 28 दिनों के लिए 10GB इंटरनेट की सुविधा भदी जा रही है. खास बात ये है कि इस प्लान में Sony LIV समेत कुल 10 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है.

Airtel रिचार्ज पैक

अगर आप Airtel यूजर हैं और एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें डेटा के साथ एंटरटेनमेंट भी मिले तो कंपनी का 181 रुपये वाला डेटा पैक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस रिचार्ज में आपको 15GB इंटरनेट मिलता है. इसके साथ Airtel Xstream Premium का एक्सेस भी मिलता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इस पैक में Sony LIV का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिससे आप भारत-पाकिस्तान जैसे बड़े मैच का भी लुत्फ उठा सकते हैं.

Vi रिचार्ज पैक

Vi यूजर और कम खर्च में एंटरटेनमेंट का मजा लेने के लिए 95 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं. 14 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में 4GB डेटा दिया जाता है. मजेदार बात ये है कि इस पैक में Sony LIV का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है.