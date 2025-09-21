Ind vs Pak: ऑनलाइन Free में देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच, इन मोबाइल रिचार्ज पर मिल रहा SonyLIV का सब्सक्रिप्शन

Ind vs Pak: 21 सितंबर 2025, रविवार को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है. यह दूसरी बार है जब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने खेलते दिखेंगे. पिछले मैच में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली थी. अब अपनी पिछली हार को बदला लेने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैदान में उतर रही है, लेकिन भारतीय टीम भी पूरी तरह से तैयार है. टीम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कितने मैच शुरू होगा और आप कैसे कहीं भी बैठे इसका लुत्फ उठा सकते हैं.

जानें कब से शुरू होगा Ind vs Pak मैच

सूर्यकुमार यादव की टीम में इस बार दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. दरअसल, इस मैच में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है और दूसरी वरुण चक्रवर्ती को खेलने का मौका दिया जा रहा है. ऐसे में भारतीय पिछली बार से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है. देर शाम 7.30 बजे टॉस किया जाएगा और 8 बजे मैच शुरू होगा. ऐसे में क्रिकेट लवर्स इस मुकाबले को किसी भी हाल में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते.

टीवी पर यहां देख सकते हैं मैच

अगर आप टीवी पर Ind vs Pak का लुत्फ उठाने वाले हैं तो यह मैच आप Sony Sports Network के चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं. वहीं, फ्री में मैच देखना चाहते हैं तो DD Sports पर भी इसे लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा. मोबाइल यूजर्स इस मैच का मजा SonyLIV ऐप के जरिए उठा सकते हैं. यहां भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है. ऐसे में आप कहीं भी बैठकर इस मैच का आनंद ले सकते हैं.

ये कंपनियां फ्री दे रही SonyLiv का सब्सक्रिप्शन

इस समय लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने किफायती रिचार्ज प्लान्स में भी सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन दे रही हैं. चलिए जानते हैं कौन सी कंपनी किस प्लान पर दे रही ऑफर.

Jio- अगर आप जियो का 175 रुपये वाला रिचार्ज प्लान लेते हैं तो इसमें आपको SonyLiv के साथ-साथ 10 अन्य OTT ऐप्स का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है.

Airtel- एयरटेल यूजर्स 181 रुपये के शानदार प्लान को चुन सकते हैं. इसमें एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के जरिए SonyLiv ऐप के साथ ही 22 से ज्यादा दूसरे OTT ऐप्स का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

Vi- वोडाफोन आइडिया के 95 रुपये में वाले रिचार्ज प्लान में SonyLiv ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है.

BSNL- इसके अलावा BSNL के 151 रुपये वाले प्लान में SonyLiv दिया जा रहा है. इसी के प्लान में 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है.