Ind vs Pak: ऑनलाइन Free में देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच, इन मोबाइल रिचार्ज पर मिल रहा SonyLIV का सब्सक्रिप्शन
Advertisement
trendingNow12931082
Hindi Newsटेक

Ind vs Pak: ऑनलाइन Free में देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच, इन मोबाइल रिचार्ज पर मिल रहा SonyLIV का सब्सक्रिप्शन

Ind vs Pak: आज यानी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कम 2025 में दूसरा मुकाबला होने जा रहे हैं. भारतीय इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कब और कहां इस मैच को फ्री में देखा जा सकता है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs Pak: ऑनलाइन Free में देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान का मैच, इन मोबाइल रिचार्ज पर मिल रहा SonyLIV का सब्सक्रिप्शन

Ind vs Pak: 21 सितंबर 2025, रविवार को एशिया कप में  भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है. यह दूसरी बार है जब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने  खेलते दिखेंगे. पिछले मैच में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली थी. अब अपनी पिछली हार को बदला लेने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैदान में उतर रही है, लेकिन भारतीय टीम भी पूरी तरह से तैयार है. टीम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कितने मैच शुरू होगा और आप कैसे कहीं भी बैठे इसका लुत्फ उठा सकते हैं.

जानें कब से शुरू होगा Ind vs Pak मैच
सूर्यकुमार यादव की टीम में इस बार दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. दरअसल, इस मैच में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है और दूसरी वरुण चक्रवर्ती को खेलने का मौका दिया जा रहा है. ऐसे में भारतीय पिछली बार से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है. देर शाम 7.30 बजे टॉस किया जाएगा और 8 बजे मैच शुरू होगा. ऐसे में क्रिकेट लवर्स इस मुकाबले को किसी भी हाल में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते.

Apple MacBook Air M4 पर बंपर डील, सेल से पहले ही यहां इतना सस्ता हुआ लैपटॉप

Add Zee News as a Preferred Source

टीवी पर यहां देख सकते हैं मैच
अगर आप टीवी पर Ind vs Pak का लुत्फ उठाने वाले हैं तो यह मैच आप Sony Sports Network के चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं. वहीं, फ्री में मैच देखना चाहते हैं तो DD Sports पर भी इसे लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा. मोबाइल यूजर्स इस मैच का मजा SonyLIV ऐप के जरिए उठा सकते हैं. यहां भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है. ऐसे में आप कहीं भी बैठकर इस मैच का आनंद ले सकते हैं.

WhatsApp पर दिया जा रहा है Flipkart और Amazon का फेक डिस्काउंट, ये है बचने का तरीका

ये कंपनियां फ्री दे रही SonyLiv का सब्सक्रिप्शन
इस समय लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने किफायती रिचार्ज प्लान्स में भी सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन दे रही हैं. चलिए जानते हैं कौन सी कंपनी किस प्लान पर दे रही ऑफर.

Jio- अगर आप जियो का 175 रुपये वाला रिचार्ज प्लान लेते हैं तो इसमें आपको SonyLiv के साथ-साथ 10 अन्य OTT ऐप्स का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है.
Airtel- एयरटेल यूजर्स 181 रुपये के शानदार प्लान को चुन सकते हैं. इसमें एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के जरिए SonyLiv ऐप के साथ ही 22 से ज्यादा दूसरे OTT ऐप्स का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा.
Vi- वोडाफोन आइडिया के 95 रुपये में वाले रिचार्ज प्लान में SonyLiv ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है.
BSNL- इसके अलावा BSNL के 151 रुपये वाले प्लान में SonyLiv दिया जा रहा है. इसी के प्लान में 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

indiaPakistan

Trending news

ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
PM Modi visit
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
PM Modi
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
Manipur
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM Modi
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
PM Modi
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
;