भारतीय कंपनी ने अमेरिका में रचा इतिहास: न्यूयॉर्क में लगाया देश का पहला कमर्शियल LiFi इंटरनेट! जानें क्या है ये टेक्नोलॉजी

Indian Company LiFi: भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्ते भले ही कई उतार-चढ़ावों से गुजर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का क्षेत्र हमेशा इन उतार-चढ़ावों से ऊपर रहा है. आज भारतीय दिमाग और भारतीय टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रही है और अब यह धाक अमेरिका की धरती पर भी दिखने लगी है. गुजरात की एक कंपनी नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज (Nav Wireless Technologies) ने एक बड़ा दावा कर दिखाया है. उसने JESCO वेंचर्स लैब के साथ पार्टनशिप में न्यूयॉर्क में अमेरिका का पहला कमर्शियल LiFi इंटरनेट लगाया है. यह भारतीय इनोवेशन के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया जा रहा है!

मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की कंपनी Nav Wireless Technologies ने दावा किया है कि उसने JESCO Venture Labs के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में अमेरिका का पहला कमर्शल LiFi इंटरनेट सिस्टम लगाया है. यह सिस्टम न्यूयॉर्क के Silicon Harlem ऑफिस में लगाया गया है.

कंपनी के को फाउंडर और CTO हार्दिक सोनी ने इस लॉन्च को खास बताया है. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में LiFi लॉन्च करना सिर्फ Nav Wireless के लिए मील का पत्थर नहीं है बल्कि यह पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात है. सोनी के मुताबिक यह कामयाबी बताती है कि भारत की बनाई हुई टेक्नोलॉजी दुनिया के डिजिटल भविष्य को बदल सकती हैं. LiFi टेक्नोलॉजी इंटरनेट कनेक्शन को सुपरस्पीड बिना किसी परेशानी के देता है.बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार Nav Wireless का कहना है कि वह दुनिया की कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसके पास पेटेंटेड LiFi टेक्नोलॉजी है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या है LiFi तकनीक

यह सामान्‍य वाई-फाई इंटरनेट से पूरी तरह अगल होता है. LiFi और Wi-Fi में बड़ा अंतर यह है कि जिस Wi-Fi को हम जानते हैं वह रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है वहीं LiFi डेटा को लाइट के माध्यम से भेजता है. LiFi इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होती है. यह सेफ होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिना किसी समस्या के इंटरनेट उपलब्ध कराता है. हालांकि इसकी रेंज छोटी होती है और इसे चलाने के लिए सीधी रोशनी या LED लाइट की जरूरत होती है.

ये भी पढे़ंः अब इंसानों की तरह लड़ाई लड़ेगा Robot! मस्क ने दिखाया रोबोट का फाइटर टैलेंट

LiFi तकनीक खास तौर पर उन जगहों पर बहुत ज्यादा उपयोगी है जहां नेट स्पीड स्लो होता है. LiFi की सहायता से इंटरनेट स्पीड कई गुना तक बढ़ जाती है. जैसे कि अस्पताल, पहाड़ों पर, या फिर ऐसे स्थान जहां नेटवर्क की समस्या बनी रहती है. Wi-Fi की तरह यह दीवारों को पार नहीं कर सकती इसलिए इसे सीधे LED लाइट या विशेष उपकरण की मदद से चलाना पड़ता है.

Nav Wireless अब अपनी LiFi तकनीक को अमेरिका भर में फैलाने की प्लानिंग में है. इसके लिए उसका US पार्टनर JESCO Venture Labs सहायता करेगा. कंपनी का टारगेट है कि यह टेक्नोलॉजी सरकारी विभागों, रक्षा संस्थानों, अस्पतालों, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट और बैंकिंग संस्थानों तक पहुंचे.

ये भी पढ़ेंः दिवाली पर झटपट साफ होगा घर, ये सस्ते रोबोट मिनटों में करेंगे सफाई, मिल रही बंपर छूट

