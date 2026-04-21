बिना पायलट, बिना GPS उड़ेगा ये ड्रोन! Shark Tank में बेइज्जती के बाद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर इनके पीछे!

एक समय ऐसा था जब भारतीय स्टार्टअप Vecros को नेशनल टीवी पर तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा था. लेकिन अब वही स्टार्टअप एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल कर चुका है. कंपनी के फाउंडर्स Prem Sai और Rajashree Deotalu को अब Y Combinator के Startup School India Event के लिए चुना गया है. यह उनके लिए एक बड़ा ग्लोबल ब्रेकथ्रू माना जा रहा है.

कौन हैं Vecros के फाउंडर्स?

IIT Delhi से पढ़े Prem Sai और NIT Nagpur से जुड़ी Rajashree Deotalu ने मिलकर इस स्टार्टअप की शुरुआत की. इनका फोकस “Physical AI” पर है, यानी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि मशीनों के जरिए असली दुनिया में काम करता है.

Shark Tank में हुआ ‘क्रैश’

दो साल पहले Shark Tank India के सीजन 3 में इनका अनुभव काफी मुश्किल रहा. जब फाउंडर्स ने अपने ड्रोन “Athera” का डेमो दिया, तो टेक्निकल दिक्कत के कारण ड्रोन क्रैश हो गया. खासकर जब Anupam Mittal ड्रोन के पास आए, तो वह अपना बैलेंस खो बैठा. हालांकि फाउंडर्स ने समझाया कि ड्रोन एक खास ओरिएंटेशन पर ट्रेन किया गया था और अचानक बदलाव से उसके सेंसर कन्फ्यूज हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Aman Gupta ने दिखाया भरोसा

जहां कई Sharks ने संदेह जताया, वहीं Aman Gupta ने इस स्टार्टअप में संभावना देखी. उन्होंने 20 लाख रुपये के बदले 1% इक्विटी का ऑफर दिया और साथ में 90 लाख रुपये का लोन भी दिया. यह डील उस एपिसोड के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई, क्योंकि एक क्रैश के बाद भी फाउंडर्स ने हार नहीं मानी.

Y Combinator तक कैसे पहुंचे?

2026 में कहानी पूरी तरह बदल गई. Prem Sai ने सोशल मीडिया पर बताया कि Vecros को Y Combinator के Startup School India Event के लिए चुना गया है. करीब 25,000 एप्लिकेशन में से सिर्फ 2,000 स्टार्टअप्स को चुना गया, जिसमें Vecros भी शामिल है. Y Combinator वही प्लेटफॉर्म है, जहां से Airbnb और Dropbox जैसी बड़ी कंपनियां निकली हैं. यहां से चयन मिलना किसी भी स्टार्टअप के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

thought YC was only for SaaS kids building chatbots turns out… they’re letting drone guys in now?? we just got into Y Combinator Startup School not sure if they know we build flying robots without GPS… but okay 2 years ago, almost crashing a drone on Shark Tank India… pic.twitter.com/BuxsuT4KHN — Besta prem sai (@besta_tweets) April 20, 2026

क्या बनाता है Vecros को खास?

Vecros ऐसे ड्रोन बना रहा है जो बिना GPS, बिना पायलट और बिना क्लाउड के काम कर सकते हैं. इनका फ्लैगशिप ड्रोन “Athera” 8 कैमरों और बेहद पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है, जो 360 डिग्री में चीजों को समझ सकता है और खुद से रास्ता बना सकता है. यह ड्रोन खासतौर पर टनल, कंस्ट्रक्शन साइट, रेलवे ट्रैक और डिजास्टर एरिया जैसे खतरनाक इलाकों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है.

भविष्य की प्लानिंग और ग्लोबल फोकस

Shark Tank के बाद Vecros ने अपने प्रोटोटाइप को असली प्रोडक्ट में बदला और अब इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम कर रहा है. कंपनी अब अपने GPS-फ्री टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने और इंटरनेशनल मार्केट में विस्तार करने पर फोकस कर रही है.

हार से सीखकर बनाई सफलता की कहानी

Vecros की कहानी यह दिखाती है कि एक असफलता अंत नहीं होती. Prem Sai और Rajashree Deotalu ने Shark Tank के क्रैश को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे सीख में बदलकर आगे बढ़े. आज उनका स्टार्टअप सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर पहचान बना रहा है और यह आने वाले समय में “Physical AI” के क्षेत्र में बड़ा नाम बन सकता है.