Google Chrome को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! यूजर्स तुरंत करें ये काम, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगा डेटा
टेक

Google Chrome को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! यूजर्स तुरंत करें ये काम, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगा डेटा

Google Chrome Alert: गूगल क्रोम यूजर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. भारत सरकार ने क्रोम ब्राउजर में मिली गंभीर खामियों को लेकर अलर्ट जारी किया है. कहा गया है कि इस कमी का फायदा उठाकर हैकर्स आपका डेटा चुरा सकते हैं और सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:18 AM IST
Google Chrome को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट! यूजर्स तुरंत करें ये काम, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगा डेटा

Google Chrome Alert:  अगर आप भी गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत सरकार ने गूगल क्रोम को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है.  सरकार का कहना है कि क्रोम ब्राउजर में एक गंभीर खतरा सामने आया है जिसका फायदा हैकर्स उठाकर आपकी पर्सनल जानकारी तक पहुंच सकते हैं. भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In के मुताबिक डेस्कटॉप पर इस्तेमाल हो रहे क्रोम ब्राउजर के कई वर्जन में बड़ी खामियां मिली हैं. इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर्स दूर बैठे ही हमला कर सकते हैं और यहां तक कि आपके सिस्टम पर पूरा कंट्रोल भी ले सकते हैं.

सरकार की एजेंसी CERT-In की एडवाइजरी के अनुसार Windows और macOS पर 140.0.7339.80/81 से पहले के वर्जन और Linux पर 140.0.7339.80 से पुराने वर्जन इस समस्या से प्रभावित हुए हैं. इन कमियों के कारण अटैकर्स आर्बिट्ररी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस को बायपास कर सकते हैं.

साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स के अनुसार गूगल क्रोम की खामियों का कारण उसके V8 जावास्क्रिप्ट इंजन में छिपी हुई है. इसमें use-after-free जैसी बग्स और टूलबार, एक्सटेंशन व डाउनलोड मैनेजमेंट से जुड़ी गलतियां सामने आई हैं. अगर कोई भी यूजर हैकर्स द्वारा बनाए गए खास वेबपेज पर पहुंच जाता है, तो उसका पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है और हैकर्स उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं.

हो सकता है बड़ा नुकसान
CERT-In ने चेतावनी दी है कि यह सिक्योरिटी कमी किसी भी यूजर को खतरे में डाल सकती है. इसके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं, जिनमें प्राइवेट डेटा चोरी होने का डर, सर्विस बंद होना और कारोबारी कामकाज में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

एजेंसी ने सभी Chrome यूजर्स को अलर्ट करते हुए कहा है कि वे तुरंत अपने ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें. Google ने इन कमियों को फिक्स पहले ही स्टेबल चैनल पर रिलीज कर दिया है और Chrome रिलीज ब्लॉग पर इससे जुड़ी जानकारी विस्तार से दी गई है.

तुरंत कर लें ये काम
इन खतरों से बचने के लिए आप तुरंत अपने Chrome ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें और किसी भी अनजान लिंक या संदिग्ध वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें. साथ ही ब्राउजर एक्सटेंशन को अपडेटेड रखें और केवल भरोसेमंद एक्सटेंशन को ही इंस्टॉल करें. इसके साथ ही सिस्टम में रेगुलर सिक्योरिटी पैच जरूर इंस्टॉल करते रहें.

