Microsoft यूजर्स के लिए मोदी सरकार ने जारी किया अलर्ट, तुरंत करें ये काम नहीं तो...

CERT-In Warning: माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑफिस के यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑफिस के यूजर्स के लिए एक अलर्ट जारी किया है. कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) द्वारा जारी इस अलर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी कमियां पाई गई हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, आपकी जानकारी चुरा सकते हैं. यहां तक कि आपके सिस्टम पर पूरा कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं.

CERT-In के अलर्ट के अनुसार यह खतरा सिर्फ आम यूजर्स तक सीमित नहीं है. बड़ी कंपनियां और संस्थान जो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, SQL सर्वर और सिस्टम सेंटर जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वे भी इसकी चपेट में हैं. हैकर्स इन कमियों का फायदा उठाकर रिमोट कोड एक्जीक्यूशन, स्पूफिंग हमले कर सकते हैं. इससे डाटा लीक होने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है. अभी यह खतरा विंडोज 10 के यूजर्स के लिए ज्यादा है क्योंकि Microsoft ने उसके लिए अब नए अपडेट देना बंद कर दिया है. सरकार द्वारा जारी किए गए अलर्ट में उन माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स को भी चेतावनी दी गई है जो इन उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः Facebook और Instagram यूजर्स की मौज! अब बिना पैसा खर्च किए वायरल होंगी REELS, नए AI टूल ने की बल्ले-बल्ले

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस

माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स

ब्राउजर

डेवलपर टूल्स

SQL सर्वर

सर्वर सॉफ्टवेयर

विंडोज 10 और मौजूदा विंडोज 11

ये भी पढ़ेंः अब चोरों की आएगी शामत! 1500 रुपये से भी कम में मिल रहे हैं ये स्मार्ट CCTV, फोन पर भेजते रहते हैं पल-पल की अपडेट

इन कमियों के कारण से लाखों सिस्टम खतरे में हैं. खासकर इसलिए क्योंकि हैकर दूर से ही इन पर साइबर अटैक कर सकते हैं. इन खतरों से बचने का एकमात्र रास्ता सिस्टम को तुरंत अपडेट करना है. CERT-In ने सभी यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑटोमैटिक अपडेट को ऑन करें और मौजूद सभी सिक्योरिटी पैच को तुरंत इंस्टॉल करें. अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट जरूर करें. इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ब्राउजर और दूसरे सॉफ्टवेयर को भी नए वर्जन पर अपडेट करना जरूरी है. Microsoft ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगस्त 2025 के लिए एक विस्तृत अपडेट गाइड जारी की है, जहां यूजर्स सभी प्रोडक्ट के लिए जरूरी सुरक्षा की जानकारी ले सकते हैं.