Mozilla Firefox यूजर्स सावधान! भारत सरकार ने जारी की 'हाई रिस्क' वार्निंग, एक गलती और हैकर्स के कब्जे में होगा आपका PC

अगर आप इंटरनेट सर्फिंग के लिए गूगल क्रोम की जगह मोजिला फायरफॉक्स (Mozilla Firefox) ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है. भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने फायरफॉक्स यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. सरकार का कहना है कि ब्राउजर में कुछ कमियां मिली हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स दूर से आपके कंप्यूटर में सेंध लगा सकते हैं.

क्या है पूरा मामला? क्यों डरा रही है सरकार

CERT-In की रिपोर्ट के अनुसार, मोजिला फायरफॉक्स के पुराने वर्जन में कई सिक्योरिटी खामियां पाई गई हैं. इन खामियों को 'हाई रिस्क' कैटेगरी में रखा गया है. हैकर्स इनका इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में खतरनाक वायरस भेज सकते हैं. हैरानी की बात यह है कि हैकर को इसके लिए आपके पास आने की भी जरूरत नहीं है. अगर आप फायरफॉक्स के पुराने वर्जन पर कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो हैकर को आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल मिल सकता है. इससे वह आपकी प्राइवेट फाइलें देख सकता है, पासवर्ड चुरा सकता है, और यहां तक कि आपके वेबकैम का एक्सेस भी ले सकते हैं.

कौन-कौन से वर्जन खतरे में हैं?

सरकार ने साफ किया है कि यह खतरा केवल किसी एक वर्जन तक सीमित नहीं है. जो लोग इन ऐप्स का पुराना वर्जन चला रहे हैं, वे ज्यादा खतरे में हैं. नए अपडेट में इन खामियों को दूर किया गया है. लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट न करने वाले यूजर्स के लिए अभी भी जोखिम बना हुआ है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई यूजर अनजाने में किसी खास तरह की वेबसाइट खोल ले या अनजान लिंक पर क्लिक कर दे, तो सिस्टम की सिक्योरिटी टूट सकती है.

हैकर्स कैसे करते हैं हमला?

CERT-In के अनुसार, यह हमला 'रिमोट कोड एग्जीक्यूशन' के जरिए किया जा सकता है. आसान भाषा में कहें तो हैकर आपके पास ऐसे फर्जी वेबसाइट या लिंक भेज कर फंसा सकते है. अगर आप गलती से भी हैकर्स की लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वो ब्राउजर की खामियों का फायदा उठाकर वायरस आपके कंप्यूटर में भेज देते है. इसके बाद आपका कंप्यूटर हैकर के इशारों पर चलने लगता है.

बचने के लिए तुरंत क्या करें?

भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने इससे बचने का तरीका भी बताया है. अगर आपको भी इससे बचना है तो नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

स्टेप 1. सबसे पहले तो आप अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को तुरंत लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें.

स्टेप 2. ब्राउज़र की 'About Firefox' सेटिंग्स में जाएं, वहां आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा.

स्टेप 3. जब तक आप अपने ब्राउजर को अपडेट न कर लें. तब तक किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में आए लिंक पर क्लिक न करें.

स्टेप 4. अपने सिस्टम में एक अच्छा और अपडेटेड एंटी-वायरस जरूर रखें.

छोटी लापरवाही, बड़ा नुकसान

ऑनलाइन वर्ल्ड में छोटी सी चूक भी आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. इसलिए सिक्योरिटी अपडेट को नजरअंदाज करना ठीक नहीं. थोड़ी सी सतर्कता आपके डेटा और डिजिटल अकाउंट्स को सिक्योर रख सकती है.

