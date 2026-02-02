Advertisement
trendingNow13095384
Hindi NewsटेकMozilla Firefox यूजर्स सावधान! भारत सरकार ने जारी की हाई रिस्क वार्निंग, एक गलती और हैकर्स के कब्जे में होगा आपका PC

Mozilla Firefox यूजर्स सावधान! भारत सरकार ने जारी की 'हाई रिस्क' वार्निंग, एक गलती और हैकर्स के कब्जे में होगा आपका PC

देश में बढ़ते साइबर हमलों के बीच अब एक और बड़ी चिंता सामने आई है. भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने मोजिला के Firefox ब्राउजर को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है. CERT-In ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस ब्राउजर के पुराने सॉफ्टवेयर में गंभीर खामियां मिली है. जिससे हैकर्स बड़े आराम से आपके कंप्यूटर में घुस सकता है. अगर आप भी Mozilla Firefox चलाते हैं, तो आप इन उपायों को अपनाकर खुद को सिक्योर रख सकते हैं.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mozilla Firefox यूजर्स सावधान! भारत सरकार ने जारी की 'हाई रिस्क' वार्निंग, एक गलती और हैकर्स के कब्जे में होगा आपका PC

अगर आप इंटरनेट सर्फिंग के लिए गूगल क्रोम की जगह मोजिला फायरफॉक्स (Mozilla Firefox) ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है. भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने फायरफॉक्स यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. सरकार का कहना है कि ब्राउजर में कुछ कमियां मिली हैं, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स दूर से आपके कंप्यूटर में सेंध लगा सकते हैं.

क्या है पूरा मामला? क्यों डरा रही है सरकार
CERT-In की रिपोर्ट के अनुसार, मोजिला फायरफॉक्स के पुराने वर्जन में कई सिक्योरिटी खामियां पाई गई हैं. इन खामियों को 'हाई रिस्क' कैटेगरी में रखा गया है. हैकर्स इनका इस्तेमाल करके आपके सिस्टम में खतरनाक वायरस भेज सकते हैं. हैरानी की बात यह है कि हैकर को इसके लिए आपके पास आने की भी जरूरत नहीं है. अगर आप फायरफॉक्स के पुराने वर्जन पर कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो हैकर को आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल मिल सकता है. इससे वह आपकी प्राइवेट फाइलें देख सकता है, पासवर्ड चुरा सकता है, और यहां तक कि आपके वेबकैम का एक्सेस भी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- छोटे साइज में बड़ा धमाका! Blaupunkt ने लॉन्च किया 60W पावर वाला OMG Atom BT स्पीकर..

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन से वर्जन खतरे में हैं?
सरकार ने साफ किया है कि यह खतरा केवल किसी एक वर्जन तक सीमित नहीं है. जो लोग इन ऐप्स का पुराना वर्जन चला रहे हैं, वे ज्यादा खतरे में हैं. नए अपडेट में इन खामियों को दूर किया गया है. लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट न करने वाले यूजर्स के लिए अभी भी जोखिम बना हुआ है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई यूजर अनजाने में किसी खास तरह की वेबसाइट खोल ले या अनजान लिंक पर क्लिक कर दे, तो सिस्टम की सिक्योरिटी टूट सकती है. 

हैकर्स कैसे करते हैं हमला?
CERT-In के अनुसार, यह हमला 'रिमोट कोड एग्जीक्यूशन' के जरिए किया जा सकता है. आसान भाषा में कहें तो हैकर आपके पास ऐसे फर्जी वेबसाइट या लिंक भेज कर फंसा सकते है. अगर आप गलती से भी हैकर्स की लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वो ब्राउजर की खामियों का फायदा उठाकर वायरस आपके कंप्यूटर में भेज देते है. इसके बाद आपका कंप्यूटर हैकर के इशारों पर चलने लगता है. 

बचने के लिए तुरंत क्या करें?
भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने इससे बचने का तरीका भी बताया है. अगर आपको भी इससे बचना है तो नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. 
स्टेप 1. सबसे पहले तो आप अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को तुरंत लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें.
स्टेप 2. ब्राउज़र की 'About Firefox' सेटिंग्स में जाएं, वहां आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा.
स्टेप 3. जब तक आप अपने ब्राउजर को अपडेट न कर लें. तब तक किसी भी अनजान ईमेल या मैसेज में आए लिंक पर क्लिक न करें.
स्टेप 4. अपने सिस्टम में एक अच्छा और अपडेटेड एंटी-वायरस जरूर रखें. 

छोटी लापरवाही, बड़ा नुकसान
ऑनलाइन वर्ल्ड में छोटी सी चूक भी आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. इसलिए सिक्योरिटी अपडेट को नजरअंदाज करना ठीक नहीं. थोड़ी सी सतर्कता आपके डेटा और डिजिटल अकाउंट्स को सिक्योर रख सकती है.

यह भी पढ़ें:- Valentine’s Day Sale: Apple ने घटाए iPhone 17 और MacBook Air के दाम

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Mozilla FirefoxSecurity Alert IndiaCERT-In warningFirefox Thunderbird High Risk

Trending news

राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
ajit pawar plane crash
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
Budget-2026
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत