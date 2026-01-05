फ्लाइट में कौन सा Power Bank ले जा सकते हैं? मोदी सरकार के BAN लगाने के बाद जानिए आपके मतलब की खबर

आज के समय में पावर बैंक हर यात्री की जरूरत बन चुका है, खासकर लंबी फ्लाइट या ट्रांजिट के दौरान. लेकिन अब यही पावर बैंक आपकी हवाई यात्रा में परेशानी की वजह भी बन सकता है. भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने फ्लाइट के अंदर पावर बैंक को लेकर ऐसे नियम लागू किए हैं, जिनके बाद यात्रियों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा. इन नियमों का सीधा मकसद यात्रियों की सुरक्षा है, क्योंकि हाल के समय में पावर बैंक से जुड़े हादसों ने चिंता बढ़ा दी है.

एक छोटी घटना, जिसने बदले बड़े नियम

कुछ महीने पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक घरेलू फ्लाइट के दौरान एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई थी. हालांकि समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि लिथियम बैटरी से चलने वाले डिवाइस फ्लाइट के अंदर कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं. इसी के बाद DGCA ने यह तय किया कि पावर बैंक के इस्तेमाल पर अब और ढील नहीं दी जा सकती.

अब फ्लाइट के अंदर क्या नहीं कर पाएंगे यात्री

नए नियमों के तहत फ्लाइट में बैठकर पावर बैंक को चार्ज करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इतना ही नहीं, अब आप पावर बैंक से अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप को भी चार्ज नहीं कर सकते. चाहे आपकी सीट पर चार्जिंग पोर्ट मौजूद हो, फिर भी पावर बैंक को उससे जोड़ने की इजाजत नहीं होगी. इसका मतलब साफ है कि फ्लाइट के दौरान पावर बैंक सिर्फ बैग में रखने की चीज बन गया है, इस्तेमाल की नहीं.

बैग में रखने को लेकर भी बदला नियम

DGCA ने यह भी साफ कर दिया है कि पावर बैंक केवल हैंड बैगेज में ही ले जाया जा सकता है. चेक-इन बैग या ओवरहेड केबिन में पावर बैंक रखना अब मना है. इसके पीछे वजह यह है कि अगर पावर बैंक में कोई खराबी आती है, तो केबिन क्रू और यात्री तुरंत उस तक पहुंच सकें. बैग के अंदर छिपी हुई आग सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि उसके फैलने का अंदाजा देर से लगता है.

कितनी कैपेसिटी तक है इजाजत

हर पावर बैंक अब फ्लाइट में ले जाने लायक नहीं है. DGCA के अनुसार केवल वही पावर बैंक मान्य होंगे, जिनकी क्षमता 100 वाट-आवर से कम हो. आम भाषा में समझें तो 27,000mAh से ज्यादा कैपेसिटी वाला पावर बैंक फ्लाइट में ले जाना प्रतिबंधित है. एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को बार-बार यह जानकारी दी जाए कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से गर्मी, धुआं या जलने जैसी गंध आए, तो तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें.

लिथियम बैटरी से क्यों डरता है एविएशन सेक्टर

लिथियम बैटरी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें आग लगने के बाद उसे काबू में लाना बेहद मुश्किल हो जाता है. ओवरचार्जिंग, घटिया क्वालिटी, बैटरी का पुराना होना या गिरने जैसी मामूली चीज भी शॉर्ट सर्किट की वजह बन सकती है. फ्लाइट के अंदर ऊंचाई, दबाव और सीमित संसाधनों के कारण ऐसी आग पूरे विमान के लिए खतरा बन सकती है. यही वजह है कि DGCA किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता.

पावर बैंक खरीदते समय बदलनी होगी आदत

नए नियम सिर्फ फ्लाइट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये यात्रियों के लिए एक चेतावनी भी हैं. सस्ते और बिना ब्रांड वाले पावर बैंक अब सिर्फ खराब नहीं, बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. अगर कोई पावर बैंक फूला हुआ दिखे या इस्तेमाल के दौरान ज्यादा गर्म हो, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. खासकर हवाई यात्रा में ऐसे पावर बैंक को साथ ले जाना जोखिम भरा है.

सुरक्षा बनाम सुविधा की जंग

पावर बैंक आज भले ही हमारी डिजिटल लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका हो, लेकिन फ्लाइट में सुरक्षा सबसे ऊपर है. DGCA के नए नियम यही याद दिलाते हैं कि थोड़ी सी असुविधा सहकर भी अगर सैकड़ों लोगों की जान सुरक्षित रह सकती है, तो वह समझौता जरूरी है. हवाई सफर से पहले पावर बैंक को लेकर सही जानकारी रखना अब हर यात्री की जिम्मेदारी है.