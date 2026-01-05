Advertisement
trendingNow13064034
Hindi Newsटेकफ्लाइट में कौन सा Power Bank ले जा सकते हैं? मोदी सरकार के BAN लगाने के बाद जानिए आपके मतलब की खबर

फ्लाइट में कौन सा Power Bank ले जा सकते हैं? मोदी सरकार के BAN लगाने के बाद जानिए आपके मतलब की खबर

भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने फ्लाइट के अंदर पावर बैंक को लेकर ऐसे नियम लागू किए हैं, जिनके बाद यात्रियों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा. इन नियमों का सीधा मकसद यात्रियों की सुरक्षा है, क्योंकि हाल के समय में पावर बैंक से जुड़े हादसों ने चिंता बढ़ा दी है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्लाइट में कौन सा Power Bank ले जा सकते हैं? मोदी सरकार के BAN लगाने के बाद जानिए आपके मतलब की खबर

आज के समय में पावर बैंक हर यात्री की जरूरत बन चुका है, खासकर लंबी फ्लाइट या ट्रांजिट के दौरान. लेकिन अब यही पावर बैंक आपकी हवाई यात्रा में परेशानी की वजह भी बन सकता है. भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने फ्लाइट के अंदर पावर बैंक को लेकर ऐसे नियम लागू किए हैं, जिनके बाद यात्रियों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा. इन नियमों का सीधा मकसद यात्रियों की सुरक्षा है, क्योंकि हाल के समय में पावर बैंक से जुड़े हादसों ने चिंता बढ़ा दी है.

एक छोटी घटना, जिसने बदले बड़े नियम
कुछ महीने पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक घरेलू फ्लाइट के दौरान एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई थी. हालांकि समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि लिथियम बैटरी से चलने वाले डिवाइस फ्लाइट के अंदर कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं. इसी के बाद DGCA ने यह तय किया कि पावर बैंक के इस्तेमाल पर अब और ढील नहीं दी जा सकती.

अब फ्लाइट के अंदर क्या नहीं कर पाएंगे यात्री
नए नियमों के तहत फ्लाइट में बैठकर पावर बैंक को चार्ज करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इतना ही नहीं, अब आप पावर बैंक से अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप को भी चार्ज नहीं कर सकते. चाहे आपकी सीट पर चार्जिंग पोर्ट मौजूद हो, फिर भी पावर बैंक को उससे जोड़ने की इजाजत नहीं होगी. इसका मतलब साफ है कि फ्लाइट के दौरान पावर बैंक सिर्फ बैग में रखने की चीज बन गया है, इस्तेमाल की नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैग में रखने को लेकर भी बदला नियम
DGCA ने यह भी साफ कर दिया है कि पावर बैंक केवल हैंड बैगेज में ही ले जाया जा सकता है. चेक-इन बैग या ओवरहेड केबिन में पावर बैंक रखना अब मना है. इसके पीछे वजह यह है कि अगर पावर बैंक में कोई खराबी आती है, तो केबिन क्रू और यात्री तुरंत उस तक पहुंच सकें. बैग के अंदर छिपी हुई आग सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि उसके फैलने का अंदाजा देर से लगता है.

कितनी कैपेसिटी तक है इजाजत
हर पावर बैंक अब फ्लाइट में ले जाने लायक नहीं है. DGCA के अनुसार केवल वही पावर बैंक मान्य होंगे, जिनकी क्षमता 100 वाट-आवर से कम हो. आम भाषा में समझें तो 27,000mAh से ज्यादा कैपेसिटी वाला पावर बैंक फ्लाइट में ले जाना प्रतिबंधित है. एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को बार-बार यह जानकारी दी जाए कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से गर्मी, धुआं या जलने जैसी गंध आए, तो तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें.

लिथियम बैटरी से क्यों डरता है एविएशन सेक्टर
लिथियम बैटरी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें आग लगने के बाद उसे काबू में लाना बेहद मुश्किल हो जाता है. ओवरचार्जिंग, घटिया क्वालिटी, बैटरी का पुराना होना या गिरने जैसी मामूली चीज भी शॉर्ट सर्किट की वजह बन सकती है. फ्लाइट के अंदर ऊंचाई, दबाव और सीमित संसाधनों के कारण ऐसी आग पूरे विमान के लिए खतरा बन सकती है. यही वजह है कि DGCA किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता.

पावर बैंक खरीदते समय बदलनी होगी आदत
नए नियम सिर्फ फ्लाइट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये यात्रियों के लिए एक चेतावनी भी हैं. सस्ते और बिना ब्रांड वाले पावर बैंक अब सिर्फ खराब नहीं, बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. अगर कोई पावर बैंक फूला हुआ दिखे या इस्तेमाल के दौरान ज्यादा गर्म हो, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. खासकर हवाई यात्रा में ऐसे पावर बैंक को साथ ले जाना जोखिम भरा है.

सुरक्षा बनाम सुविधा की जंग
पावर बैंक आज भले ही हमारी डिजिटल लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका हो, लेकिन फ्लाइट में सुरक्षा सबसे ऊपर है. DGCA के नए नियम यही याद दिलाते हैं कि थोड़ी सी असुविधा सहकर भी अगर सैकड़ों लोगों की जान सुरक्षित रह सकती है, तो वह समझौता जरूरी है. हवाई सफर से पहले पावर बैंक को लेकर सही जानकारी रखना अब हर यात्री की जिम्मेदारी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Flight RulesPower bankDGCA

Trending news

तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह