Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /WhatsApp-Telegram भी छूटे पीछे! इस भारतीय ऐप में आया Aadhaar वेरिफिकेशन, अब खत्म होगी स्पैम और फ्रॉड की झंझट

WhatsApp-Telegram भी छूटे पीछे! इस भारतीय ऐप में आया Aadhaar वेरिफिकेशन, अब खत्म होगी स्पैम और फ्रॉड की झंझट

ऑनलाइन स्पैम और फेक अकाउंट्स की समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय ऐप Arattai एक खास अपडेट लाया है. जोहो के इस प्लेटफॉर्म पर अब आधार-आधारित वेरिफिकेशन शुरू हुआ है, जिससे वेरिफाइड यूजर्स को ग्रीन बैज मिलेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 29, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:02 PM IST
WhatsApp-Telegram भी छूटे पीछे! इस भारतीय ऐप में आया Aadhaar वेरिफिकेशन, अब खत्म होगी स्पैम और फ्रॉड की झंझट

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पति राम कपूर की हरकतों पर गौतमी कपूर हुईं शर्मिंदा, 'लॉकअप 2' में मांगी माफी
Lock Upp 247 min ago
2
Shubman Gill50 min ago
3
Chandrayaan 551 min ago
4
8th pay commission55 min ago
5
Samay Raina1 hr ago