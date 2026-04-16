LPG और इंडक्शन छोड़िए... Indian Oil लाया खाना बनाने का नया तरीका! गर्मी में धूप जलाएगा चूल्हा

Surya Nutan Solar Stove: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने जहां दुनिया भर में कच्चे तेल और LPG सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है, वहीं भारत की दिग्गज तेल कंपनी Indian Oil ने एलपीजी सिलेंडर का शानदार तोड़ निकाल लिया है. अब आपको खाना पकाने के लिए न तो महंगे गैस सिलेंडर की जरूरत होगी और न ही भारी भरकम बिजली बिल देना होगा. सूर्य नूतन से अब आपके किचन में खाना पकेगा.
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Indian Oil Solar Cooking: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस सप्लाई चेन को बुरी तरह से प्रभावित किया है. इसी खतरे को देखते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने देश के आम लोगों के लिए एक नया और कमाल का विकल्प पेश किया है. इंडेन सिलेंडर मुहैया कराने वाली इस कंपनी ने अब इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम की भी प्री बुकिंग शुरू कर दी है.
LPG सिलेंडर या इंडक्शन चूल्हे पर खाना बना रहे लोगों के लिए नया विकल्प सामने आया है. हमारे घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले कंपनी इंडियन ऑयल ने सूर्य नूतन नाम से इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम पेश किया है. इसकी प्री बुकिंग भी शुरू हो गई है. कमाल की बात है यह तकनीक ऐसी है जिसमें न तो एलपीजी की आवश्यकता होगी और न ही बिजली की. खाना पूरी तरह से सूर्य की रोशनी यानी सोलर एनर्जी से तैयार होगा.
ऑर्गनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य नूतन को इंडियन ऑयल ने ही तैयार किया है. अभी तक जितने भी सोलर कुकर हैं उन्हें सूर्य की रोशनी में रखकर खाना पकाया जाता है, लेकिन सूर्य नूतन में ऐसा नहीं है. इसे चलाने के लिए पहले घर की छट पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं. उन सोलर पैनलों को एक केबल के जरिए सीधे किचन में मौजूद कुकटॉप से कनेक्ट कर दिया जाता है. इससे कुकटॉप किचन में ही रहता है और उस तक पहुंचने वाली बिजली से खाना तैयार होता है. इस तकनीक की एक और खास बात है, इसे आप सोलर एनर्जी के साथ ही बिजली से भी चला सकते हैं.
सोलर कुकर को लेकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि बारिश के दिनों में ये काम नहीं करते हैं. लेकिन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है. अगर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है तो आप इस सिस्टम को बिजली से भी चला कर खाना पका सकते हैं.
अब सबसे बड़ा सवाल आता है सूर्य नूतन को कीमतों को लेकर. सूर्य नूतन को तीन मॉडलों में बुक करा सकते हैं. इसके बेस मॉडल की कीमत 12 हजार रुपये से शुरू होती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रीमियम मॉडल 23 हजार रुपये का है जिसमें 4 लोगों की फैमिली के लिए नाश्ते से लेकर दिन का खाना और रात का खाना आराम से बनाया जा सकता है.
इंडियन ऑयल के मुताबिक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम को प्री-बुक करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
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इसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन ऑयल की वेबसाइट या https://iocl.com/IndoorSolarCookingSystem पर जाना होगा.
अब यहां मांगी गई जानकारियां जैसे नाम, ईमेल आईडी, परिवार में सदस्यों की संख्या भरनी होगी.
कस्टमर को प्री-बुकिंग के दौरान यह भी बताना होगा कि सिंगल बर्नर सिस्टम चाहिए या डबल बर्नर.
सभी डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
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