एलन मस्क ने नौकरी से निकाला… अब भारतीय टैलेंट कर रहा AI स्टार्टअप लॉन्च, देगा ChatGPT और xAI को सीधी टक्कर!

Parallel Web Systems: एलन मस्क ने साल 2022 में Twitter कंपनी में कई बदलाव किए थे जिसमें से एक बदलाव था Twitter के सीईओ जो पराग अग्रवाल थे उन्हें उनके पद से निकाल दिया गया था, जिसके कारण वो उन्हें कंपनी को छोड़ना पड़ा पर हाल में ही एक खबर आ रही है कि तीन साल बाद पराग अग्रवाल कमबैक करने वाले हैं ये एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं जिसमें वो एक AI स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं. जो सिर्फ एलन मस्क के कंपनी एक्स को ही नहीं बल्कि चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसे एआई को भी टक्कर दे सकती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय मूल के लड़के का बदला भी बताया जा रहा है.

पराद अग्रवाल जिस एआई स्टार्टअप कंपनी को लॉन्च करने वाले हैं उसका नाम Parallel Web Systems है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव ला सकती है, आज हम आपको इस एआई सिस्टम के बारे में डिटेल से बारे में बताएंगे.

Parallel Web Systems के स्टार्टअप की बात करें तो ये कंपनी ऐसे टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है इस कमाल के AI स्टार्टअप के AI एजेंट्स इंटरनेट पर रियल-टाइम में जानकारी लाने के लिए बनाएं गए हैं, और साथ ही दिए गए जानकारी को परख सकें और उसका फैक्ट चेक कर सकें.पराग अग्रवाल की माने तो उनका कहना है कि आने वाले समय में वेब का इस्तेमाल इंसानों से अधिक AI कर सकते हैं, जिसके कारण वेब पर मौजूद जानकारी सही है या नहीं इसको एआई द्वारा चेक किया जा सकता है. इसी कारण इस एआई स्टार्टअप का नाम Parallel Web Systems रखा गया है इसका मतलब है कि ऐसा वेब सिस्टम जो इंसानों के जगह मशीनों द्वारा इस्तेमाल होता है. ये AI एजेंट्स इसलिए बनाएं गए हैं क्योंकि ये वेब सिस्टम पर दी गई जानकारी को फेच कर करें और उसे वेरीफाई कर के उसकी सटीकता का ध्यान रखें.

पराग अग्रवाल इस समय सोशल मीडिया पर छाये हुए हैं लोगों का कहना है कि एलन मस्क ने सोचा भी नहीं होगा जिसे वो अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं वहीं आगे चलकर उनका प्रतिस्पर्धी बन जाएगा. इनके स्टार्ट अप की बात करें तो ये अभी तक Deep Research APIs, Low-level search tools और Web-scale infrastructure जैसे टूल्स को लॉन्च कर चुके हैं, और BrowseComp बेंचमार्क में एक्यूरेसी की बात करें तो Parallel ने 58% एक्यूरेसी प्राप्त की है. और इसी बेंचमार्क में GPT-5 ने सिर्फ 41% एक्यूरेसी हासिल किया है जो Parallel से काफी कम है.