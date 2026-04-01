Indian Railway: ट्रेन में कितने टन का होता है AC? करता है इतना ठंडा कि ओढ़ना पड़ता है कंबल

Railway AC: क्या आप भी रेलवे से सफर करते हैं? जवाब अगर हां है तो आपने यह जरूर ध्यान दिया होगा कि भीषण से भीषम गर्मी हो और पारा 40 डिग्री भी पार गया हो तब भी जैसे आप ट्रेन के AC कोच में कदम रखते हैं तो वह 'शिमला' जैसी ठंडक किसी सुकून से कम नहीं लगती. बाहर लू के थपेड़े चल रहे हों तब भी डिब्बे के अंदर का टेंपरेचर बिल्कुल स्थिर रहता है. आखिर लोहे का यह डिब्बा, जिसमें दर्जनों यात्री सवार होते हैं इतनी जल्दी ठंडा कैसे हो जाता है? इसमें कितने टन की एसी लगी होती है? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, तो आइए आज इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं...

ट्रेन के एसी कोच में लगी AC में सिर्फ मशीनरी नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और टन का एक जबरदस्त गणित छिपा है. रेलवे के AC सिस्टम की क्षमता आपके घर में लगे एयर कंडीशनर से कई ज्यादा होती है. और यही वजह है कि ज्यादा यात्री होने के बाद भी ठंडक में कोई फर्क नहीं पड़ता है.

'टन' का मतलब जानते हैं आप?

हमेशा AC की क्षमता को टन में ही मापा जाता है. ऐसे में लोगों को लगता होगा कि यह वजन मापक है. लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है. टन AC की कूलिंग कैपेसिटी यानी ठंडक पैदा करने की क्षमता को दर्शाता है. ऐतिहासिक रूप से एक टन कूलिंग का यह मतलब होता है कि कोई सिस्टम 24 घंटे में एक टन यानी करीब 1000 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने जितनी गर्मी को दूर कर सकता है. आज के संदर्भ में कहें तो 1 टन AC करीब 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट (BTU) प्रति घंटे की दर से गर्मी को कमरे से दूर कर सकती है. इस तरह एसी का टन जितना ज्यादा होगा ठंडक भी उतनी ही ज्यादा होगी.

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ट्रेन के AC कोच में कितने टन का होता है एसी?

अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ट्रेन में कितने टन का एसी लगा होता है जो इतनी ठंडक देता है. ट्रेन के एक AC डिब्बे को ठंडा रखने के लिए सामान्य घरों में लगे एसी से कहीं ज्यादा क्षमता वाले यूनिट की जरूरत पड़ती है. भारतीय रेलवे के एक एसी कोच में आमतौर पर लगे एयर कंडीशनर की क्षमता करीब 7 से 8 टन तक होती है.

40 डिग्री C में भी कैसे काम करता है यह सिस्टम?

रेलवे के आधुनिक कोचों में Roof Mounted Package Unit यानी RMPU लगा होता है. यह टेक्नोलॉजी इसे खास बनाती है-

यह सिस्टम कोच के अन्दर गर्म हवा को सोखता है उसे फिल्टर और ठंडा करता है और फिर वापस डक्ट्स के जरिए नीचे भेज देता है.

ट्रेन में लगे सेंसर्स बाहर के टेंपरेचर को जान लेते हैं. अगर बाहर 40-45 डिग्री गर्मी है तो सिस्टम अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है जिससे अंदर का तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच बना रहे.

रेलवे AC सिर्फ हवा ठंडी नहीं करता बल्कि यह बाहर से ताजी हवा भी अंदर लाता रहता है जिससे कोच के अंदर ऑक्सीजन का लेवल सही रहे और यात्रियों को घुटन महसूस न हो.

क्या AC की क्षमता यात्रियों की संख्या पर तय करती है?

ज्यादातर एसी की क्षमता डिब्बे में यात्रियों की संख्या और उस कोच के प्रकार पर निर्भर करती है. इसके पीछे का कारण है कि यात्रियों की संख्या सीधे तौर पर डिब्बे के कूलिंग लोड को प्रभावित करती है.

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एसी फर्स्ट क्लास में कम यात्री होते हैं इसलिए इस कोच में 6.7 टन का एसी लगी होती है.

एसी 2-टीयर में इसमें 5 टन के दो एसी लगे होते है.

एसी 3-टीयर में यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है इसलिए इसमें 7 टन के दो एसी होते हैं.

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