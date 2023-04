Indian Railway: नहीं है टिकट? अब नहीं भागना पड़ेगा TC के पीछे, चलती ट्रेन में ऐसे Online मिल जाएगी सीट

How To Find Empty Seat in Moving Train: आप जान सकते हैं कि कौन सा कोच खाली है, उसकी कौन सी बर्थ खाली है और उसका नंबर क्या है. इससे आप टीटीई के जरिए उस सीट को अपने नाम के लिए रिजर्व कर सकते हैं. यह बहुत आसान होता है और आपका सफर सुगम हो जाता है.