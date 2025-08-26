दिवाली से पहले Indian Railways का Gift! ट्रेन छूटने से 15 मिनट पाएं कंफर्म टिकट, जानिए Step-By-Step Guide
दिवाली से पहले Indian Railways का Gift! ट्रेन छूटने से 15 मिनट पाएं कंफर्म टिकट, जानिए Step-By-Step Guide

Vande Bharat Tickets 15 Minutes Before Departure: अब वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री ट्रेन के प्रस्थान (departure) से सिर्फ 15 मिनट पहले तक कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:09 AM IST
How to Book Confirmed Vande Bharat Tickets 15 Minutes Before Departure: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. अब वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री ट्रेन के प्रस्थान (departure) से सिर्फ 15 मिनट पहले तक कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं. यह सुविधा खासकर उन यात्रियों के लिए है जो अचानक यात्रा का प्लान बनाते हैं. इस फैसले का उद्देश्य खाली सीटों का बेहतर इस्तेमाल करना है, जो आमतौर पर ट्रेन छूटने के बाद भी खाली रह जाती थीं.

किन ट्रेनों में लागू है यह सुविधा?
फिलहाल यह सुविधा दक्षिण रेलवे (Southern Railway) के अंतर्गत चल रही 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू की गई है. इनमें शामिल हैं:
 • 20631 मंगलूरु सेंट्रल – तिरुवनंतपुरम सेंट्रल
 • 20632 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – मंगलूरु सेंट्रल
 • 20627 चेन्नई एग्मोर – नागरकोइल
 • 20628 नागरकोइल – चेन्नई एग्मोर
 • 20642 कोयंबटूर – बेंगलुरु कैंट.
 • 20646 मंगलूरु सेंट्रल – मडगांव
 • 20671 मदुरै – बेंगलुरु कैंट.
 • 20677 डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल – विजयवाड़ा

यानी अब इन रूट्स पर यात्री बीच के स्टेशनों से भी लास्ट-मिनट टिकट बुकिंग का फायदा उठा सकते हैं.

ऑनलाइन टिकट बुक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
भारतीय रेलवे ने अपने Passenger Reservation System (PRS) को अपडेट कर दिया है. अब यात्री रियल-टाइम में बुकिंग कर सकते हैं. तरीका बहुत आसान है:
 1. IRCTC वेबसाइट या ऐप खोलें – www.irctc.co.in पर जाएं या IRCTC Rail Connect मोबाइल ऐप ओपन करें.
 2. लॉगिन/साइनअप करें – अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन करें, वरना नया अकाउंट बनाएं.
 3. ट्रैवल डिटेल डालें – बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन और यात्रा की तारीख भरें.
 4. सीट चेक करें – सिस्टम रियल-टाइम में खाली सीटें दिखाएगा.
 5. क्लास और बोर्डिंग चुनें – एक्जीक्यूटिव क्लास या चेयर कार में से चुनें और बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट करें.
 6. पेमेंट करें और कन्फर्म करें – ऑनलाइन पेमेंट पूरा करने के बाद ई-टिकट तुरंत SMS और ईमेल पर मिल जाएगा.

नई सुविधा के फायदे
 • लास्ट-मिनट प्लानर्स के लिए राहत – अचानक सफर करने वालों को वेटिंग टिकट या दूसरे विकल्प नहीं ढूंढने पड़ेंगे.
 • सीट का बेहतर इस्तेमाल – जो सीटें खाली रह जाती थीं, अब उनका सही उपयोग होगा.
 • अतिरिक्त शुल्क नहीं – टिकट का किराया सामान्य बुकिंग जैसा ही रहेगा.

कुछ जरूरी बातें

 • क्या यह सभी वंदे भारत ट्रेनों पर लागू है?
नहीं, फिलहाल यह सुविधा सिर्फ 8 ट्रेनों पर है. आगे और ट्रेनों पर लागू की जा सकती है.

 • क्या लास्ट-मिनट टिकट पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा?
नहीं, किराया सामान्य बुकिंग जैसा ही होगा.

 • क्या टिकट कैंसिल हो सकता है?
हां, लेकिन सामान्य कैंसिलेशन चार्ज लागू होंगे.

 • क्या ऑफलाइन बुकिंग भी संभव है?
हां, PRS काउंटर से भी टिकट बुक कर सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

;