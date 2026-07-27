/अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान- रेलवे लॉन्ड्री में तैनात हुए AI कैमरे, ट्रेन की चादर पर मिला एक भी दाग तो तुरंत पकड़ा जाएगा!

ट्रेन के AC कोच में सफर करने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत अक्सर गंदे बेडरोल या चादरों पर लगे दाग-धब्बों को लेकर होती है. लेकिन अब भारतीय रेलवे इस समस्या का पक्का और हाई-टेक इलाज ले आया है. यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने लॉन्ड्रीज में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित ऑटोमेटेड कैमरों से दाग-धब्बों की जांच का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस तकनीक और नियमों की पूरी जानकारी शेयर की है.
भारतीय रेलवे ने मध्य रेलवे के पुणे डिवीजन और उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर व जोधपुर डिवीजनों में स्थित मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज में एआई कैमरे तैनात किए हैं. धुलाई के बाद यह ऑटोमेटेड एआई टेक्नोलॉजी कपड़ों पर बचे छोटे से छोटे दाग को भी तुरंत पकड़ लेती है. इससे गंदी या दाग वाली चादरें यात्रियों तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर दी जाती हैं.
यात्रियों को और ज्यादा हाइजीन देने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे और हाल ही में कामाख्या से हावड़ा के बीच शुरू हुई नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में एक नया प्रयोग किया जा रहा है. अब यात्रियों को कंबल के नीचे लगाने के लिए एक अतिरिक्त चादर यानी 'कंबल कवर' दिया जा रहा है ताकि कंबल का सीधा संपर्क इंसान के शरीर से न हो. इसे हर एक इस्तेमाल के बाद धोया जाता है.
रेलवे लॉन्ड्री में कपड़ों की सफेदी और चमक मापने के लिए पहले से ही 'व्हाइटो-मीटर' (Whito-Meters) का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अलावा लॉन्ड्री के काम पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं. एआई कैमरों के आने से अब कपड़ों की क्वालिटी की दोहरी जांच हो सकेगी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बेडरोल के सामान की सर्विस लाइफ (Codal Life) का ब्योरा भी दिया. रेलवे नियमों के अनुसार हैंडलूम की चादर 12 महीने और KVIC की पॉलीवस्त्र चादर 24 महीने में बदल दी जाती है. तकिए का कवर और फेस टॉवल (तौलिया) 9-9 महीने में बदले जाते हैं. इसके अलावा तकिया और ऊनी कंबल की अधिकतम उम्र 24 महीने तय की गई है.
रेलवे के इस नए एआई-आधारित कदम की यात्रियों ने काफी तारीफ की है. पुरानी और खराब हो चुकी सामग्री को समय-समय पर हटाकर नया सामान लाया जा रहा है. अगर यह एआई-पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे देश की बाकी सभी रेलवे लॉन्ड्रीज में भी लागू किया जाएगा.