रेलवे की इस नई मशीन के सामने आते ही दलालों के उड़े होश, पलक झपकते मिलेगा कंफर्म टिकट! जानिए क्या है Q-Mitra

Indian Railways में तत्काल टिकट लेना हमेशा से यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती रहा है. काउंटर खुलते ही भारी भीड़ जमा हो जाती है और कुछ ही मिनटों में टिकट खत्म हो जाते हैं. इस स्थिति का फायदा लंबे समय से दलाल उठाते रहे हैं. लेकिन अब रेलवे एक ऐसा नया सिस्टम लेकर आया है, जो इस पूरे खेल को बदल सकता है. पूर्व मध्य रेलवे ने Q-Mitra यानी “क्यू-मित्र” नाम का नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है. इसका मकसद तत्काल टिकट काउंटरों पर होने वाली भीड़, धक्का-मुक्की और दलाली को खत्म करना है. इस सिस्टम में यात्रियों को लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा कतार नंबर मोबाइल फोन पर मिल जाएगा.

क्या है Q-Mitra सिस्टम?

Q-Mitra एक डिजिटल कतार और टोकन सिस्टम है. यहां Q का मतलब Queue यानी कतार से है. इस तकनीक की मदद से यात्री स्टेशन पहुंचने से पहले ही अपनी बारी सुरक्षित कर सकते हैं. इस सिस्टम में सबसे पहले यात्री को अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यात्री के फोन पर एक यूनिक QR कोड वाला डिजिटल टोकन भेजा जाता है. यह QR टोकन ही यात्री का कतार नंबर बन जाता है. यानी अब लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी.

फेस रिकग्निशन से मिलेगा टिकट

Q-Mitra सिस्टम की सबसे खास बात इसका फेस रिकग्निशन फीचर है. जब यात्री टिकट लेने काउंटर पर पहुंचेगा, तब मशीन के जरिए उसके चेहरे की पहचान की जाएगी. इसके बाद सिस्टम चेक करेगा कि टोकन लेने वाला और टिकट खरीदने वाला व्यक्ति एक ही है या नहीं. अगर दोनों चेहरे मैच करते हैं, तभी टिकट जारी किया जाएगा. रेलवे का मानना है कि इससे फर्जी बुकिंग और टिकट ब्लैक मार्केटिंग पर बड़ी रोक लगेगी.

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दलालों की छुट्टी कैसे करेगा यह सिस्टम?

अब तक दलाल कई लोगों के आधार कार्ड या फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके तत्काल टिकट खरीद लेते थे. कई बार वे लाइन में लोगों को खड़ा करके टिकट बुक करवाते थे और बाद में महंगे दामों पर बेचते थे. लेकिन Q-Mitra सिस्टम इस पूरे नेटवर्क को कमजोर कर सकता है. क्योंकि अब एक आधार कार्ड पर सिर्फ एक ही डिजिटल टोकन मिलेगा. इसके अलावा फेस वेरिफिकेशन अनिवार्य होने की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति टिकट नहीं खरीद सकेगा. इसका मतलब है कि दलाल अब नकली आईडी या दूसरों के नाम का इस्तेमाल करके टिकट नहीं ले पाएंगे. रेलवे के मुताबिक यह सिस्टम टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने में काफी मदद कर सकता है.

मोबाइल पर ही मिल जाएगा कतार नंबर

पहले तत्काल टिकट के लिए लोगों को सुबह-सुबह स्टेशन पहुंचकर लंबी लाइन लगानी पड़ती थी. कई बार रात से ही लोग कतार में लग जाते थे. लेकिन Q-Mitra के आने के बाद पूरी कतार डिजिटल हो जाएगी. यात्री को अपने फोन पर ही QR कोड और टोकन नंबर मिल जाएगा. इससे स्टेशन पर भीड़ कम होगी और टिकट बुकिंग प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित बनेगी.

फिलहाल कहां शुरू हुआ है यह सिस्टम?

अभी Q-Mitra सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर East Central Railway के कुछ स्टेशनों पर शुरू किया गया है. इसकी शुरुआत सबसे पहले Begusarai रेलवे स्टेशन से हुई थी. अब इसे Ara Junction पर लागू करने की तैयारी चल रही है. रेलवे का कहना है कि अगर ट्रायल सफल रहता है तो इसे धीरे-धीरे पूर्व मध्य रेलवे के बाकी बड़े स्टेशनों पर भी लागू किया जाएगा.

रेलवे सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकता है Q-Mitra

अगर यह तकनीक सफल होती है तो भविष्य में तत्काल टिकट बुकिंग का पूरा तरीका बदल सकता है. इससे यात्रियों को ज्यादा पारदर्शी और आसान व्यवस्था मिलेगी. साथ ही रेलवे को भी टिकट ब्लैक मार्केटिंग और फर्जी बुकिंग जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी. डिजिटल टोकन, QR कोड और फेस रिकग्निशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल दिखाता है कि भारतीय रेलवे अब टिकट सिस्टम को पूरी तरह हाई-टेक बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.