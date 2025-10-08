Advertisement
फेस्टिव सेल में 5% बढ़ी स्मार्टफोन्स की बिक्री, Apple को पछाड़ इस कंपनी ने मारी बाजी, जानें कौन बना मोबाइल का किंग?

फेस्टवल सीजन में चलने वाली सेल में हमेशा ही लोगों को जितना फायदा होता है, उतना ही कंपनियों को भी होता है. हालांकि, इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं. इस बार स्मार्टफोन कंपनियों की खूब चांदी हुई है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:03 PM IST
फेस्टिवल सीजन में इस साल सबसे ज्यादा चांदी तो स्मार्टफोन कंपनियों की देखने को मिल रही है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि त्योहारों के सीजन की शुरुआत होते ही भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में अच्छी-खासी तेजी दिखाई देने लगी है. हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार स्मार्टफोन की बिक्री में 5% की बढ़ोतरी हुई है.

22 सितंबर से 2 अक्टूबर की बिक्री
TechInsights Mobile End Markets की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 के बीच स्मार्टफोन की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 5% की बढ़ोतरी हुई है. इस बढ़त की सबसे बड़ी वजह है त्योहारों पर मिलने वाले भारी डिस्काउंट, बैंक कार्ड पर खास ऑफर्स और ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों जगहों पर नो-कॉस्ट EMI की सुविधा को माना जा रहा है.

Samsung ने मारी बाजी
रिपोर्ट के मुताबिक, इस फेस्टिव सीजन में भारत के स्मार्टफोन बाजार में Samsung ने बाजी मार ली है. कंपनी ने कुल 18% मार्केट शेयर हासिल किया है. इसकी बड़ी वजह थी Flipkart और Amazon पर चलने वाली सेल. इस दौरान Samsung के प्रीमियम फोन पर भारी छूट दी गई, जिससे बिक्री भी उम्मीद से काफी ज्यादा हुई. Galaxy S24 और Galaxy S24 Ultra जैसे महंगे मॉडल्स पर जबरदस्त डिस्काउंट दिया गया. Galaxy S24 की कीमत जहां पहले ₹64,999 थी, वहीं सेल में यह ₹39,999 कर दी गई थी. इसी तरह Galaxy S24 Ultra ₹97,999 की जगह ₹71,999 में उपलब्ध कराया गया.

Apple को मिली दूसरे पायदान पर जगह
रिपोर्ट की मानें तो Samsung के बाद दूसरे पायदान पर Apple रहा है. iPhone ने भी इस फेस्टिव सेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16% मार्केट शेयर हासिल किया. यह पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा रहा. कंपनी ने सिर्फ 11 दिनों में लगभग 10 लाख iPhone 16 यूनिट्स बेच दिए. इनमें सबसे ज्यादा मांग iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max मॉडल्स की रही.

Apple जितना रहा Vivo का मार्केट
iQOO सहित Vivo ने इस फेस्टिव सीजन में Apple जितना ही यानी 16% मार्केट शेयर हासिल किया है. खास बात ये रही कि Vivo की बिक्री में 60% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है. ऑनलाइन मार्केट में Vivo की T सीरीज और ऑफलाइन स्टोर्स पर Y और V सीरीज के फोन्स को लोगों ने खूब पसंद किया. कंपनी ने ऑफलाइन बिक्री के मामले में भी टॉप पोजिशन हासिल की, जिसका श्रेय उसके बड़े रिटेल नेटवर्क और प्रमोटर पार्टनरशिप्स को जाता है.

OPPO को मिला चौथा स्थान
वहीं, OPPO ने इस सेल में चौथा स्थान पाया और उसका मार्केट शेयर 13% रहा. हालांकि उसकी बिक्री में सिर्फ 2% की मामूली बढ़त ही देखने को मिली है. Lenovo-Motorola ने भी इस फेस्टिव सीजन में टॉप 5 ब्रांड्स की लिस्ट में जगह बना ली और 11% मार्केट शेयर हासिल किया है. कंपनी की बिक्री में 47% की साल-दर-साल बढ़त देखी गई, जिसका श्रेय इसके दमदार प्रोडक्ट लॉन्च और सेलिब्रिटी के साथ किए गए मार्केटिंग कैंपेन को दिया जा रहा है.

