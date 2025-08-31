अमेरिका से आई Google कर्मचारी को भारत के टैक्सी ड्राइवर ने दिया ऐसा एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया पर शेयर करने को हुई मजबूर!

आज के समय में छोटी-छोटी मदद और सहयोग की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है. हाल ही में बेंगलुरु की एक Google कर्मचारी ने अमेरिका और भारत में अपने कैब अनुभवों को शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं....
Indian Cab Experience: आजकल यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी की मेहनत या काम की सही कीमत क्या है. अक्सर लोग किसी की मदद या काम की वैल्यू नहीं समझते हैं. इसको लेकर हाल ही में बेंगलुरु की एक Google कर्मचारी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है. गूगल की सीनियर सॉल्यूशंस स्पेशलिस्ट कवलीन कौर बख्शी का हालिया लिंक्डइन पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में बख्शी ने अमेरिका और भारत में अपने कैब एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए काम और सहयोग की अहमियत पर लोगों का ध्यान खींचा है.
कवलीन कौर बख्शी ने लिखा कि अमेरिका में रहकर उन्होंने महसूस किया कि भारत में कई छोटी-छोटी सहूलियतों को लोग अक्सर सामान्य मान लेते हैं. अमेरिका में उनकी हर एयरपोर्ट यात्रा के दौरान उन्हें अपने भारी-भरकम सूटकेस खुद संभालने पड़े, वहीं ड्राइवर केवल ड्राइविंग तक सीमित रहे. उनके अनुसार अमेरिका में आप केवल सफर के लिए पेमेंट करते हैं, मदद के लिए नहीं.
भारत का एक्सपीरियंस आया पसंद
वहीं भारत लौटने के बाद उनका एक्सपीरियंस बेंगलुरु में पूरी तरह से अलग रहा. एक ड्राइवर ने बिना कहे ही उनका 25 किलो से ज्यादा का सामान गाड़ी में रखा. बख्शी ने इसपर आभार व्यक्त करते हुए ड्राइवर को 200 रुपये अतिरिक्त देने का कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने मुस्कुराकर मना कर दिया. हालांकि जब कवलीन कौर बख्शी ने जिद की तो ड्राइवर ने पैसा लिया.
इस घटना को शेयर करते हुए बख्शी ने कहा कि भारत में लोग अक्सर मदद कर देते हैं और इस व्यवहार ने उन्हें सिखाया कि किसी भी सहयोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे. उनका यह पोस्ट लिंक्डइन पर तेजी से वायरल हो गया और कई यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं.
कमेंट सेक्शन जल्दी ही यूजर्स के एक्सपीरियंस से भर गया. इसी पोस्ट पर एक यूजर्स ने कमेंट किया कि मैं हमेशा अपना सामान खुद ही उठाती हूं, जब तक कि मैं खुद इसे नहीं कर पाऊं.
वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि पिछले 5-6 सालों में मैनें जिन भी कैब ड्राइवरों से मदद मांगी, उन्होंने सूटकेस या छोटे बैग उठाने से मना कर दिया. एक बार तो ऐसा तब हुआ जब मैं आठ महीने की प्रेग्नेंट थी.
