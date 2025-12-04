Advertisement
IT की पढ़ाई करो... झोली में गिरेगी नौकरी! अब भूल जाइए, भारत की गलियों में भटक रहे US डिग्री वाले, नहीं चुका पा रहे लोन

अक्सर लोग कहते हैं कि अमेरिका की डिग्री आपके भविष्य को चमका सकती है. लेकिन कभी-कभी हकीकत उससे बिल्कुल उलट निकलती है. टेकी ने मई 2025 में अमेरिका से मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर पूरा किया. लेकिन इसके बाद नौकरी ढूंढना उनके लिए एक बड़ा संघर्ष बन गया. उन्होंने 2000 से ज्यादा जॉब एप्लीकेशन भेजीं, लेकिन कोई भी नौकरी हाथ नहीं लगी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:37 AM IST
भारत में IT सेक्टर में करियर बनाना हमेशा से एक आकर्षक विकल्प माना जाता है, खासकर अगर किसी को अमेरिका में नौकरी मिल जाए. अक्सर लोग कहते हैं कि अमेरिका की डिग्री आपके भविष्य को चमका सकती है. लेकिन कभी-कभी हकीकत उससे बिल्कुल उलट निकलती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक भारतीय छात्र, जो Reddit पर u/MHDMAB नाम से जाना जाता है, उसने अपने संघर्ष की कहानी शेयर की. उन्होंने यह कहानी r/DevelopersIndia सबरेडिट पर पोस्ट की. इस टेकी ने मई 2025 में अमेरिका से मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर पूरा किया. लेकिन इसके बाद नौकरी ढूंढना उनके लिए एक बड़ा संघर्ष बन गया. उन्होंने 2000 से ज्यादा जॉब एप्लीकेशन भेजीं, लेकिन कोई भी नौकरी हाथ नहीं लगी.

2000 एप्लीकेशन्स के बाद भी क्यों नहीं मिली नौकरी?
यूजर के अनुसार उन्होंने जॉब पाने के लिए हर तरीका अपनाया- जैसे रेफरल लेना, नेटवर्किंग करना, रिक्रूटर्स से बात करना, कोल्ड ईमेल भेजना- लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. कुछ बड़ी कंपनियों ने इंटरव्यू कॉल जरूर दिया, लेकिन बाद में कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा.

अमेरिका में इंडियन इमीग्रेंट्स के लिए जॉब मार्केट कितना मुश्किल?
यूजर ने यह भी बताया कि अमेरिका में इमीग्रेंट्स के लिए जॉब मार्केट दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो OPT पर हैं. समय के साथ इंटरव्यू कॉल आने कम हो गए और आखिर में लगभग बंद ही हो गए. बढ़ते स्ट्रेस को देखते हुए उन्होंने डेटा एनालिस्ट की जॉब ले ली ताकि वे कम से कम काम करते रहें और प्रोडक्टिव बने रहें. लेकिन यह जॉब उनके करियर गोल्स से मेल नहीं खाती थी. उन्होंने लिखा कि उनकी स्किल्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था और उन्हें वैसी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग चुनौतियां या सीखने का मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी उन्हें उम्मीद थी.

तनाव बढ़ा, मौके खत्म हुए और लौटना पड़ा भारत
लगातार घटते अवसर, बढ़ता तनाव और मनमुताबिक नौकरी न मिलने के कारण आखिरकार उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि कई भारतीय अमेरिका में इसी तरह की स्थिति में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें लगा कि अब नया रास्ता भारत से शुरू करना बेहतर है. इसलिए उन्होंने भारत लौटकर नई ऊर्जा के साथ जॉब सर्च शुरू करने का निर्णय लिया.

40 लाख रुपये का एजुकेशन लोन बना सबसे बड़ी चिंता
विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेना आम बात है, लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर यह लोन बड़ा बोझ बन जाता है. इस टेकी के ऊपर 40 लाख रुपये का स्टूडेंट लोन है, जिसे उन्हें हर हाल में चुकाना है. भारत लौटते समय उन्होंने माना कि भारत में नौकरी मिलने के बाद भी इस लोन को चुकाना आसान नहीं होगा. उनका कहना है कि भारत में कई रिक्रूटर्स US डिग्री को उतना महत्व नहीं देते, जब तक आपके पास अमेरिका में फुल-टाइम वर्क एक्सपीरियंस न हो. भारत आने से पहले वह करीब दो साल भारत में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर चुके हैं और उनके पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर की डिग्री है. अब वे SDE या Analyst रोल ढूंढ रहे हैं. उन्होंने Reddit पर लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि अगर किसी के पास जॉब ओपनिंग, रेफरल, शुरुआती स्टार्टअप hiring या कोई गाइडेंस हो तो वह जरूर बताएं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

jobUS job market 2025OPT job issues

